Il a été largement démontré qu’une consommation régulière de fruits et de légumes peut diminuer le risque de maladie coronarienne. On ne sait pas exactement si les fruits et les légumes sont bénéfiques en raison des substances (éléments phytochimiques) qu’ils contiennent, ou si les personnes qui en consomment beaucoup consomment aussi moins de graisses saturées et sont plus susceptibles de consommer des fibres et de prendre des vitamines. Toutefois, des éléments phytochimiques appelés flavonoïdes (dans les raisins rouges et violets, le vin rouge, les thés noirs, et les bières brunes) semblent particulièrement protecteurs. Leurs fortes concentrations dans le vin expliquent pourquoi l’incidence de maladie coronarienne est relativement faible chez les Français, bien qu’ils consomment davantage de graisses que les Américains. Aucune étude n’indique cependant que la consommation d’aliments riches en flavonoïdes ou la prise de suppléments au lieu d’aliments prévient l’athérosclérose.

La teneur en fibres élevée de certains légumes peut diminuer le cholestérol total ainsi que les taux de glycémie et d’insuline. Cependant, un excès de fibres peut nuire à l’absorption de certaines vitamines et de certains minéraux. En général, les aliments riches en éléments phytochimiques et en vitamines sont également riches en fibres.

La graisse est une partie essentielle de l’alimentation. La notion qu’une baisse de la consommation de graisses est importante pour une alimentation saine n’est qu’en partie vraie, car le type de graisse compte aussi pour beaucoup. Les principaux types de graisses sont

Les graisses saturées et trans

Les graisses insaturées (poly-insaturées et mono-insaturées, voir Types de graisses)

Les graisses peuvent être molles (ou liquides) ou fermes à température ambiante. Les graisses molles, comme les huiles et certaines margarines, tendent à être plus riches en graisses poly-insaturées et mono-insaturées. Les graisses dures, comme le beurre et la matière grasse, tendent à être plus riches en graisses saturées et trans. Les graisses saturées et trans risquent davantage de causer l’athérosclérose. Par conséquent, les gens doivent limiter autant que possible la quantité de graisses saturées et trans dans leur alimentation et choisir plutôt des aliments contenant des graisses mono-insaturées ou poly-insaturées. On trouve des graisses saturées et trans dans la viande rouge, de nombreux aliments issus de la restauration rapide et de nombreux aliments-camelotes, des produits laitiers entiers (comme le fromage, le beurre, et la crème), et la margarine dure (en bâtonnets). Néanmoins, les preuves concernant les risques des graisses trans naturelles restent floues. On trouve des graisses mono-insaturées dans l’huile d’olive et de canola, les margarines molles sans graisse trans, les noix, et les olives. On trouve des graisses poly-insaturées dans les noix, les graines, les huiles, et la mayonnaise.

Deux types de graisses poly-insaturées, les graisses oméga-3 et oméga-6, sont essentiels à une alimentation saine. On trouve des graisses oméga-3 dans le poisson gras comme le saumon, les œufs oméga-3, l’huile de colza et les noix. On trouve des graisses oméga-6 dans certains fruits à coque et graines et dans l’huile de carthame, de tournesol et de maïs.

Une alimentation saine peut réduire le risque d’athérosclérose. Toutefois, il est moins certain que l’ajout de vitamines, d’éléments phytochimiques, d’oligo-éléments, ou de la coenzyme Q10 aide à réduire le risque.