Occlusion de la branche aortique abdominale

L’obstruction soudaine et complète de l’artère mésentérique supérieure est une urgence médicale qui provoque une douleur abdominale sévère, des nausées et des vomissements. Initialement, la plupart des personnes qui présentent cette obstruction ont des vomissements et un besoin urgent de déféquer. Leur état clinique s’aggrave rapidement avec d’intenses douleurs abdominales car cette artère nourrit une grande partie de l’intestin. L’abdomen peut être sensible quand le médecin y exerce une pression, mais la douleur abdominale aiguë est en général plus intense que la sensibilité, qui est étendue et diffuse. L’abdomen peut sembler discrètement ballonné (distendu). Avec un stéthoscope, le médecin constate initialement une réduction des bruits intestinaux par rapport à la normale. Ultérieurement, aucun de ces bruits intestinaux n’est entendu. Initialement, les selles contiennent de faibles quantités de sang, mais elles deviennent bientôt sanglantes. La pression artérielle diminue et un choc peut survenir lorsque des zones de l’intestin se nécrosent (processus appelé nécrose ou gangrène).

Le rétrécissement progressif de l’artère mésentérique supérieure provoque en général des douleurs 30 à 60 minutes environ après les repas, parce que l’intestin a besoin d’un plus grand apport de sang lors de la digestion. La douleur est continue, intense et en général localisée au niveau de la région ombilicale. Elle engendre la crainte de s’alimenter et les personnes peuvent donc perdre du poids de manière importante. La diminution du flux sanguin intestinal diminue l’absorption des substances nutritives dans la circulation sanguine, ce qui contribue à la perte de poids. Les personnes qui ressentent une douleur après avoir mangé peuvent aussi présenter des nausées, des vomissements, une constipation ou une diarrhée.