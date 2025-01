Médicaments pour contrôler la tension artérielle

Chirurgie ou parfois pose d’endoprothèse

Les personnes présentant une dissection aortique sont hospitalisées en unité de soins intensifs, où leurs signes vitaux sont étroitement surveillés (fréquence cardiaque et respiratoire, et pression artérielle). La mort peut se produire quelques heures après le début d’une dissection aortique. Des médicaments sont donc administrés dès que possible par voie intraveineuse pour ramener la fréquence cardiaque et la pression artérielle au niveau le plus bas possible qui permet de maintenir un apport suffisant de sang au cerveau, au cœur et aux reins. La baisse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle permet de limiter la propagation de la dissection. Peu après le début du traitement médicamenteux, le médecin doit décider s’il faut recommander une intervention chirurgicale ou continuer à administrer des médicaments au lieu de réaliser une intervention chirurgicale.

Les médecins recommandent presque toujours une intervention chirurgicale pour les dissections qui touchent les premiers centimètres de l’aorte (aorte descendante) les plus proches du cœur, à moins que les complications de la dissection ne rendent les risques de l’intervention trop élevés. Pendant l’intervention, le chirurgien retire la section la plus importante possible d’aorte disséquée, referme le canal qui a été formé entre la couche moyenne et la couche externe de la paroi aortique, et reconstruit l’aorte avec une endoprothèse synthétique. En cas d’insuffisance valvulaire aortique, le chirurgien répare ou remplace la valvule.

Pour les dissections situées dans l’aorte à des endroits plus éloignés du cœur (aorte descendante), les médecins continuent généralement un traitement médicamenteux sans chirurgie ou envisagent la mise en place d’une endoprothèse endovasculaire. Pour réaliser celle-ci, les médecins insèrent un long fil fin à travers la grosse artère de l’aine (artère fémorale) et jusqu’à la zone de la dissection. Ils glissent ensuite l’endoprothèse, qui est un tube creux semblable à une paille rétractable, le long du fil et à l’intérieur de la zone endommagée de l’aorte. L’endoprothèse est alors ouverte, créant un canal stable pour le flux sanguin. Cette intervention dure entre 2 et 4 heures et le séjour à l’hôpital est en général de 1 à 3 jours. Les endoprothèses, qui sont moins invasives qu’une chirurgie ouverte, ont amélioré le taux de survie et ont diminué le risque de complications pour les personnes atteintes de dissections de l’aorte descendante.

Une chirurgie ou une réparation par endoprothèse est nécessaire si la dissection provoque un saignement de l’artère, si l’apport de sang aux jambes ou aux organes vitaux de l’abdomen est bloqué, en cas de symptômes, si elle s’élargit ou en cas de syndrome de Marfan.

Toutes les personnes qui font l’objet d’une dissection aortique, y compris celles traitées par chirurgie, doivent prendre des médicaments, en général à vie, afin de maintenir une pression artérielle basse. Ce traitement réduit l’effort sur l’aorte. Le traitement médicamenteux visant à diminuer la pression artérielle comprend généralement un bêtabloquant ou un antagoniste calcique, ainsi qu’un autre médicament antihypertenseur, tel qu’un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). Des médicaments réduisant le cholestérol et une modification du régime alimentaire sont prescrits si la personne souffre d’athérosclérose.

Les médecins examinent étroitement les complications qui peuvent survenir chez les personnes ayant eu une dissection aortique. Les plus importants sont

Une autre dissection

Développement d’anévrismes dans l’aorte affaiblie

Augmentation du reflux par la valvule aortique

Chacune de ces complications peut nécessiter une réparation chirurgicale.