Une procédure pour remplacer l’anévrisme avec une endoprothèse

Les anévrismes de l’aorte abdominale de taille inférieure à 5 cm se rompent rarement. Les seuls traitements nécessaires peuvent être des médicaments antihypertenseurs pour réduire la pression artérielle, des statines pour réduire le cholestérol, de l’aspirine pour réduire les risques liés à l’athérosclérose et l’arrêt du tabac. Pour les personnes qui fument, il est très important d’arrêter de fumer.

Les examens d’imagerie sont réalisés pour estimer la rapidité de croissance et pour déterminer quand une réparation sera nécessaire. Initialement, les examens sont réalisés tous les 3 à 6 mois, puis à intervalles différents, en fonction de la rapidité de croissance de l’anévrisme.

Les anévrismes dont la taille dépasse 5 à 5,5 centimètres pouvant se rompre, les médecins recommandent généralement une réparation, sauf si elle est trop risquée chez un patient particulier. Chez les personnes atteintes du syndrome de Marfan, les anévrismes ont un risque de rupture plus élevé lorsque leur diamètre est inférieur ; par conséquent, un anévrisme peut être réparé plus tôt lorsque son diamètre au niveau de la racine aortique (la partie de l’aorte la plus proche du cœur) est d’environ 4,5 cm de large.

La réparation consiste à insérer un tube synthétique (endoprothèse) pour remplacer l’anévrisme. Il existe deux approches :

Chirurgie traditionnelle

Réparation par endoprothèse endovasculaire

Avec la chirurgie traditionnelle, sous anesthésie générale, le chirurgien effectue une incision sous le sternum jusqu’à un point situé juste en dessous du nombril. La prothèse est cousue dans l’aorte, les parois de l’anévrisme sont enroulées autour de celle-ci, et l’incision est fermée. Cette intervention dure entre 3 et 6 heures et le séjour à l’hôpital est en général de 5 à 8 jours. Le risque de décès pendant une chirurgie de mise en place d’endoprothèse est d’environ 2 à 5 %, mais il peut être plus élevé si la personne est atteinte d’autres maladies graves.

La réparation par endoprothèse endovasculaire est une approche moins invasive, utilisée plus souvent que la chirurgie traditionnelle. Cette opération est réalisée sous anesthésie régionale (péridurale) qui provoque une perte de la sensibilité de la taille jusqu’aux pieds, sans perte de conscience. Par une petite incision effectuée, un fil guide long et mince est introduit à travers l’artère fémorale dans l’aorte jusqu’à l’anévrisme. Un tube (cathéter) contenant l’endoprothèse (qui ressemble à une paille maillée repliable) est poussé le long du fil et positionné dans l’anévrisme. L’endoprothèse est alors ouverte, créant un canal stable pour le flux sanguin. Cette intervention dure entre 2 et 5 heures et le séjour à l’hôpital est en général de 1 à 2 jours.

Le choix de la technique de réparation de l’anévrisme dépend de nombreux facteurs, y compris l’âge et l’état de santé général de la personne, ainsi que de l’anatomie de l’aorte et de l’anévrisme. En général, une chirurgie ouverte peut être utilisée pour les personnes plus jeunes et en bonne santé parce que les résultats peuvent durer plus longtemps chez les patients qui sont censés vivre au moins encore 10 ans. La procédure de pose d’endoprothèse est utilisée pour les personnes âgées et celles dont l’état de santé est mauvais, et qui pourraient ne pas survivre à une procédure chirurgicale ouverte.