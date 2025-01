La sécheresse buccale survient lors d’un dysfonctionnement des glandes salivaires (glandes de la bouche qui produisent la salive), ce qui entraîne une diminution de la production de salive. Il existe de nombreuses causes, notamment la déshydratation et le fait de respirer par la bouche (voir tableau Certaines causes de la sécheresse buccale).

Causes les plus fréquentes de la sécheresse buccale :

Médicaments et autres substances

Rayonnements au niveau de la tête et du cou (pour le traitement du cancer)

Les médicaments constituent dans l’ensemble la cause la plus fréquente. Environ 400 médicaments sur ordonnance et de nombreux autres sans ordonnance (en vente libre) sont responsables d’une diminution de la production de salive. Les classes les plus fréquentes de ces médicaments comprennent :

Les médicaments ayant des effets anticholinergiques (qui bloquent l’action de l’acétylcholine)

Les médicaments antiparkinsoniens (employés pour le traitement de la maladie de Parkinson)

Les médicaments de chimiothérapie contre le cancer

De nombreux médicaments couramment utilisés ont des effets anticholinergiques. La sécheresse de la bouche constitue un effet secondaire anticholinergique parmi bien d’autres.

De nombreux médicaments de chimiothérapie provoquent une grave sécheresse et de sévères ulcérations buccales (stomatite) pendant le traitement. Ces problèmes disparaissent généralement lorsque les médicaments sont arrêtés.

D’autres médicaments courants qui provoquent une sécheresse de la bouche comprennent certains antihypertenseurs (médicaments employés pour faire baisser l’hypertension artérielle), anxiolytiques (employés pour traiter les troubles de l’anxiété) et antidépresseurs (employés pour traiter la dépression).

L’emploi illicite de la méthamphétamine a entraîné une affection dénommée « meth mouth », qui est une grave carie dentaire provoquée par la sécheresse de la bouche induite par la méthamphétamine. L’atteinte est aggravée par le serrage et le grincement des dents provoqués par la drogue, par la chaleur de la vapeur inhalée, et probablement par les quantités élevées de boissons sucrées consommées associées à la mauvaise hygiène bucco-dentaire liée à la consommation de cette drogue. Cette association provoque une très rapide destruction des dents et des problèmes dentaires à vie chez les jeunes.

Le tabagisme entraîne généralement une diminution de la sécrétion salivaire.

La radiothérapie employée pour le traitement du cancer de la tête et du cou peut sévèrement léser les glandes salivaires, provoquant souvent une sécheresse permanente. Même à de faibles doses, l’irradiation peut provoquer une sécheresse temporaire.

Les causes moins fréquentes de la sécheresse buccale incluent les affections touchant tout l’organisme (systémiques). La sécheresse buccale est très fréquente chez les personnes atteintes du syndrome de Sjögren. Certaines personnes diabétiques ou infectées par le VIH ont des problèmes de sécheresse buccale.