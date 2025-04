Pathologies spécifiques et voyages

Généralement, grossesse et voyages en avion ne sont pas incompatibles. Cependant, à proximité du terme de la grossesse (au-delà de 36 semaines de gestation) et en cas de risque de fausse couche, d’accouchement prématuré ou de décollement placentaire, les futures mères doivent éviter les voyages en avion ainsi que les longs voyages. La plupart des compagnies aériennes ont des réglementations particulières en ce qui concerne le voyage des femmes enceintes ; dispositions qui doivent être consultées avant l’achat des billets. Une compagnie aérienne peut, par exemple, demander aux femmes qui sont à leur neuvième mois de grossesse et qui souhaitent voyager en avion de fournir une lettre d’autorisation écrite par leur médecin dans les 72 heures précédant le départ, mentionnant la date prévue de l’accouchement. Lors de longs voyages, les femmes enceintes doivent prendre certaines précautions pour diminuer le risque de thrombose (comme se lever souvent lors des vols et s’arrêter pour marcher de courtes distances lors des voyages en voiture) et de déshydratation. Les ceintures de sécurité doivent être passées sous l’abdomen au niveau des hanches, pour éviter d’éventuels traumatismes au fœtus.

Les femmes enceintes doivent éviter les vaccins vivants, y compris le vaccin contre la fièvre jaune, le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et celui contre la varicelle, ainsi que le vaccin contre la fièvre typhoïde par voie orale (voir le tableau Vaccins pour les voyages internationaux).

Pendant la grossesse, il est recommandé d’éviter l’utilisation prolongée des pastilles de purification de l’eau à l’iode, car l’iode peut influer sur le développement de la thyroïde fœtale.

Les femmes enceintes qui ne peuvent différer leur séjour dans un pays où le paludisme est endémique doivent choisir entre le risque de prendre des médicaments protecteurs dont les effets sur la grossesse ne sont pas complètement connus et le risque d’un voyage sans protection adéquate. Les femmes enceintes doivent envisager de différer tout voyage dans une région où le paludisme est répandu, parce que le paludisme est plus susceptible de s’avérer grave et de mettre la vie en danger chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes, même en ayant recours à des médicaments préventifs.

Les femmes enceintes courent aussi le risque de contracter l’hépatite E, une infection hépatique virale rare aux États-Unis et en Europe, mais fréquente en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Mexique. Elle peut provoquer un avortement, une insuffisance hépatique, voire le décès. Il n’existe pas de traitement, et il est donc nécessaire d’envisager de différer le voyage dans les régions où l’hépatite E est endémique. Dans le cas où cela serait impossible, il est nécessaire de se laver très souvent et minutieusement les mains et de suivre les recommandations de sécurité alimentaire (voir Prévention de la gastro-entérite).

Les femmes enceintes ne doivent pas voyager dans des régions comportant un risque d’infection par le virus Zika.