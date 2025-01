Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause de la fatigue et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques fréquentes de la fatigue prolongée ou chronique).

Les médecins demandent à la personne :

De décrire ce qu’elles entendent par fatigue aussi précisément que possible

Depuis quand dure la fatigue

À quel moment survient la fatigue par rapport aux périodes de repos et d’activité

Quels autres symptômes surviennent (tels que fièvre, sueurs nocturnes ou essoufflement)

Quelles mesures soulagent ou aggravent la fatigue

Comment la fatigue modifie le travail et les activités sociales des personnes

Les femmes sont interrogées sur leurs cycles menstruels. Toutes les personnes sont interrogées sur leur alimentation, l’anxiété, la dépression et l’utilisation d’alcool ainsi que de médicaments ou de drogues (y compris les médicaments en vente libre et les drogues récréatives).

Le médecin réalise ensuite un examen clinique. L’examen clinique est très approfondi, en particulier chez les personnes atteintes de fatigue chronique, car de nombreux troubles peuvent entraîner une fatigue. En particulier, les médecins procèdent à un examen neurologique des personnes pour évaluer leur force et leur tonus musculaire, leurs réflexes, leur démarche, leur humeur et leur état mental. Les antécédents et l’examen clinique sont susceptibles de révéler la cause d’une fatigue d’apparition plus récente. Lorsque la fatigue est l’un des nombreux symptômes, la cause de celle-ci est découverte plus facilement que lorsque la fatigue est le seul symptôme. Une fatigue qui s’aggrave avec l’activité et diminue avec le repos suggère un trouble d’ordre physique.