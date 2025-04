Décisions de réalisation d’examens médicaux

Les examens diagnostiques sont réalisés pour découvrir la cause des symptômes. Lors du choix des examens, les professionnels de la santé prennent en compte les éléments suivants :

Maladies les plus probables

Risques des examens

Coûts des examens

Capacité de la personne à avoir accès à un examen et à en faire l’objet

Précision des examens

Gravité des symptômes et état de santé général de la personne

Préférences de la personne

Les maladies les plus probables sont identifiées en se basant sur les antécédents médicaux et l’examen clinique, en prenant en compte les résultats spécifiques de chaque personne et ses antécédents médicaux.

En général, les médecins peuvent préférer en premier lieu les examens qui sont :

Moins invasifs et présentent moins de risques (par exemple, analyse de sang plutôt que biopsie)

Largement disponibles

Relativement peu onéreux

Très précis

Cependant, tous les examens ne présentent pas toutes ces caractéristiques favorables. Les médecins doivent s’appuyer sur leur expérience et leur formation pour sélectionner les meilleurs examens à recommander à chaque patient.

Il existe de nombreuses raisons pour qu’une personne ne puisse pas bénéficier du premier choix d’examen du médecin pour une certaine maladie. Voici quelques exemples :

Personnes claustrophobes qui pourraient ne pas souhaiter faire l’objet d’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Personnes équipées de certains types de stimulateurs cardiaques artificiels ne pouvant pas faire l’objet d’une IRM

Personnes atteintes d’une néphropathie ou allergiques qui ne peuvent parfois pas recevoir d’injections des agents de contraste utilisés pour certains examens de tomodensitométrie (TDM) ou d’IRM

Personnes vivant dans des régions reculées ne pouvant pas se déplacer dans les centres où certains examens sont disponibles

Personnes ne pouvant pas faire face aux coûts des examens

Si tel est le cas, les médecins recommandent alors le meilleur examen suivant.

La gravité des symptômes et l’état de santé général de la personne peuvent affecter le choix des examens diagnostiques :

Pour les symptômes légers et qui ne sont probablement pas dus à une maladie grave , un médecin peut prescrire moins d’examens. Si nécessaire, d’autres examens peuvent être réalisés ultérieurement.

Pour les maladies graves et les symptômes qui indiquent une maladie qui pourrait entraîner un danger immédiat, le médecin peut prescrire de nombreux examens en une seule fois afin de déterminer le diagnostic au plus tôt. Si le temps presse, il peut même recommander l’hospitalisation.

L’exclusion des causes les plus fréquentes des symptômes peut être réalisée avant de demander des examens plus spécifiques pour des causes rares.

Lorsque les examens moins invasifs (par exemple, analyse de sang ou TDM) ne permettent pas de révéler la cause de la maladie, le médecin peut ensuite recommander un examen plus invasif (généralement une biopsie ou une intervention chirurgicale). Si c’est le cas, les personnes doivent comprendre les dangers et les bénéfices de la procédure proposée avant de l’accepter, c’est-à-dire qu’ils doivent donner leur consentement éclairé.

Dans certains cas particuliers, les médecins peuvent également demander aux personnes s’il est important pour elles de savoir si elles sont atteintes d’une certaine maladie ou de recevoir un traitement pour cette maladie le cas échéant (voir Définir des objectifs).