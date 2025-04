Soins de la peau du membre résiduel

Les troubles qui réduisent la circulation sanguine vers les membres inférieurs (tels que maladie artérielle périphérique ou diabète) et entraînent un risque d’amputation augmentent également le risque de déchirures cutanées et d’infection après l’amputation.

Certaines maladies (telles que le diabète) et certains troubles (tels que des troubles neurologiques) altèrent la capacité à ressentir la douleur et d’autres sensations. Les personnes atteintes de ces troubles peuvent ne pas ressentir de gêne ou de douleur lorsque la peau se déchire ou en cas de développement d’infections, et par conséquent ne remarquent pas ces problèmes. Ces personnes doivent retirer leur prothèse plusieurs fois par jour pour vérifier la présence de rougeurs de la peau et d’autres signes de déchirures ou d’infections. Les autres doivent vérifier ces signes au moins une fois par jour.

Les problèmes cutanés sont plus probables lorsque le membre résiduel présente certaines caractéristiques, notamment un excès de tissu à l’extrémité de l’os, une peau flasque, de la peau brûlée, des greffons de peau, des cicatrices épaisses ou profondes, et une extrémité irrégulière ou pointue de l’os.

Si l’ajustement de l’emboîture prothétique est optimal, les problèmes cutanés sont minimes. Cependant, même lorsque l’ajustement est bon, les évolutions normales des membres, telles que le rétrécissement des muscles et les différences de volume de liquide d’un jour sur l’autre, peuvent modifier la relation entre l’emboîture et le membre résiduel et augmenter le risque de problèmes. Si la partie supérieure de l’emboîture est trop étroite, la circulation est entravée et le membre peut gonfler, ce qui augmente la pression sur l’extrémité distale du membre résiduel et le risque de lésion de la peau et des tissus plus profonds. Si l’emboîture est trop lâche, une pression excessive est appliquée à l’extrémité du membre et sur les proéminences osseuses, ce qui provoque des problèmes cutanés.