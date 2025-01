University of Utah College of Pharmacy

Le gingembre est une plante à fleurs dont la racine (rhizome) est utilisée depuis longtemps en cuisine et en médecine, et dont on pense qu’elle a des effets antioxydants et anti-inflammatoires. Les antioxydants protègent les cellules contre les lésions provoquées par les radicaux libres, qui sont des sous-produits de l’activité cellulaire normale, chimiquement très actifs. La tige contient des substances, appelées gingérols, qui donnent au gingembre son goût et son odeur. Le shogaol en est un autre principe actif. Le gingembre peut être utilisé frais, séché ou sous forme de jus ou d’huile.

(Voir aussi Présentation des compléments alimentaires.)

Preuves concernant le gingembre Des études scientifiques suggèrent que le gingembre est efficace contre les nausées liées à la grossesse et les nausées et vomissements postopératoires, mais pas contre les nausées provoquées par une chimiothérapie. Certaines études ont démontré que le gingembre réduisait de manière modérée les douleurs du genou et de la hanche dues à l’arthrose, mais d’autres études ne confirment pas ces bienfaits. En ce qui concerne les règles douloureuses non provoquées par un autre trouble (dysménorrhée primaire), des études ont démontré que la poudre de gingembre pourrait être bénéfique. Le gingembre est actuellement évalué dans le cadre du diabète de type 2, et de nouvelles données probantes ont montré une légère réduction du taux d’HbA1C (une forme d’hémoglobine qui indique la glycémie moyenne).

Effets secondaires du gingembre Le gingembre n’est en général pas nocif, bien que certaines personnes aient rapporté une sensation de brûlure au moment de l’ingestion. Il peut aussi ralentir la digestion et laisser un goût désagréable dans la bouche. Le gingembre peut augmenter le risque de saignement.

Interactions médicamenteuses avec le gingembre Les personnes prenant du gingembre et des médicaments qui préviennent la formation de caillots sanguins peuvent nécessiter une surveillance afin de détecter une éventuelle hémorragie ou un éventuel caillot sanguin.

Recommandations concernant le gingembre Le gingembre est relativement sûr et pourrait être efficace contre les nausées liées à la grossesse et les nausées et les vomissements postopératoires. Le gingembre pourrait également soulager les règles douloureuses en cas de dysménorrhée primaire.