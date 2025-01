Le chardon-Marie est censé, entre autres bienfaits potentiels pour la santé, protéger le foie contre les virus, les substances toxiques (telles que l’alcool et les toxines de certains champignons vénéneux) et certains médicaments toxiques pour le foie (tels que le paracétamol). Le chardon-Marie est ainsi utilisé pour prévenir et traiter l’empoisonnement par les champignons et d’autres troubles hépatiques, tels que la cirrhose et l’hépatite C.

Le chardon-Marie peut également entraîner une diminution légère à modérée de la glycémie et du taux d’hémoglobine A1c (HbA1c) dans le sang chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2.