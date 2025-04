Problèmes liés à la vaccination infantile

La pandémie de COVID-19 a remis l’hésitation vaccinale sur le devant de la scène. Le premier vaccin contre le COVID-19 a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (Emergency Use Authorization, EUA) de la part de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) en décembre 2020. Depuis, plusieurs centaines de millions d’Américains ont reçu au moins une dose de vaccin contre le COVID-19. Cependant, de nombreuses personnes ne sont toujours pas vaccinées. Comme pour d’autres maladies évitables par la vaccination, les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 sont beaucoup plus fréquents chez les personnes non vaccinées. En outre, les effets secondaires graves associés à la vaccination contre le COVID-19 sont extrêmement rares (moins de 10 cas par million de vaccinations).

Certains parents pensent que l’infection par le COVID-19 n’est pas dangereuse pour les enfants, mais ce n’est pas le cas. Bien que l’infection par le COVID-19 soit généralement moins grave chez l’enfant que chez l’adulte, elle peut causer de graves problèmes, voire le décès. En mai 2023, plus de 15 millions d’enfants aux États-Unis ont été testés positifs au COVID-19 depuis le début de la pandémie, entraînant 1 839 décès. En outre, le COVID-19 peut entraîner un syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C), une affection rare mais grave, diagnostiquée chez près de 10 000 enfants et ayant entraîné 79 décès à la date du 31 mai 2023. Comme chez l’adulte, l’hospitalisation est plus fréquente chez les adolescents non vaccinés que chez les adolescents vaccinés. De plus, les enfants peuvent développer des problèmes à long terme (COVID long), même si l’infection par le COVID-19 est d’intensité légère ou ne provoque pas de symptômes. La recherche suggère que les personnes qui contractent une infection par le virus du COVID-19 après la vaccination sont moins susceptibles de signaler un COVID long, par rapport aux personnes non vaccinées (voir CDC : COVID long ou affections post-COVID).