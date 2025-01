Traitement de l’amblyopie, le cas échéant

Lunettes ou lentilles de contact

Exercices oculaires

Chirurgie pour aligner les yeux

Si le trouble est minime ou intermittent, il se peut même qu’un traitement ne soit pas nécessaire. En revanche, si le strabisme est sévère ou s’il s’aggrave, il faut un traitement.

Le traitement du strabisme dépend de ses caractéristiques et de sa cause. Le traitement vise d’abord à égaliser la vision (c’est-à-dire, à corriger l’amblyopie).

Les médecins égalisent la vision en encourageant l’enfant à utiliser l’œil plus faible en plaçant un patch sur l’œil plus fort (pansement) ou en utilisant un collyre pour brouiller la vision dans l’œil plus fort. Le pansement ou l’utilisation d’un collyre dans l’œil plus fort permet à l’œil plus faible de se renforcer. L’utilisation d’un pansement, cependant, ne traite pas le strabisme.

Lorsqu’un enfant présente une erreur de réfraction très prononcée, les médecins prescrivent habituellement le port de lunettes ou de lentilles de contact.

Parfois, des exercices oculaires peuvent aider à corriger une exotropie intermittente.

Si ces méthodes non chirurgicales ne sont pas efficaces pour réaligner les yeux, on a recours à une intervention chirurgicale. L’intervention chirurgicale consiste en un affaiblissement (récession) et un renforcement (résection) des muscles oculaires. Il est rare que cette intervention ait lieu à l’hôpital. Il peut y avoir des complications lors de cette procédure, dont la plus fréquente est une correction trop importante (surcorrection) ou insuffisante (sous-correction) et le strabisme peut réapparaître plus tard dans la vie. Il est rare que les enfants soient victimes d’une infection, d’un saignement excessif ou d’une perte de la vision après l’intervention.