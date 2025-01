Hypothyroïdie chez les nourrissons et les enfants

L’hypothyroïdie acquise survient après la naissance.

Aux États-Unis, l’hypothyroïdie acquise est le plus souvent provoquée par une thyroïdite d’Hashimoto (thyroïdite auto-immune). Dans la thyroïdite d’Hashimoto, le système immunitaire de l’organisme attaque les cellules de la thyroïde, causant une inflammation chronique et une diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Environ 50 % des enfants touchés ont des antécédents familiaux de maladie thyroïdienne auto-immune. La thyroïdite d’Hashimoto survient le plus souvent pendant l’adolescence, mais elle peut également survenir chez les enfants plus jeunes, généralement après les premières années de vie. Les enfants atteints du syndrome de Down ou du syndrome de Turner présentent un risque accru de thyroïdite d’Hashimoto. Les enfants qui présentent d’autres maladies génétiques (comme le syndrome de DiGeorge ou le syndrome de Prader-Willi) sont exposés à un risque accru d’hypothyroïdie acquise non auto-immune.

Dans le monde, la cause la plus fréquente d’hypothyroïdie est la carence en iode, mais cette cause est rare aux États-Unis. Cependant, aux États-Unis, les femmes enceintes peuvent développer une légère carence en iode, car leur organisme a besoin d’une plus grande quantité d’iode pendant la grossesse. Les enfants dont l’alimentation est restreinte en raison de multiples allergies alimentaires ou qui sont alimentés par une sonde insérée dans une veine (nutrition parentérale) peuvent ne pas manger suffisamment d’aliments appropriés et donc développer une carence en iode.

D’autres causes moins fréquentes d’hypothyroïdie acquise comprennent la radiothérapie de la tête et du cou pour certains cancers et la prise de certains médicaments (par exemple, lithium ou amiodarone). Une hypothyroïdie se développe également après avoir pris un traitement pour l’hyperthyroïdie ou pour un cancer de la thyroïde.