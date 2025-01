Reflux gastro-œsophagien chez l’enfant

Les nourrissons sains présentent des épisodes de reflux pour beaucoup de raisons. L’anneau musculaire situé à la jonction de l’œsophage et de l’estomac (sphincter œsophagien inférieur) empêche en principe le contenu de l’estomac de pénétrer dans l’œsophage (voir Présentation de l’œsophage). Chez les nourrissons, ce muscle peut être sous-développé, ou il peut se détendre à des moments inappropriés, permettant ainsi au contenu de l’estomac de remonter (reflux) dans l’œsophage. La position allongée durant ou après l’alimentation favorise le reflux car la gravité ne peut plus contribuer à empêcher l’aliment dans l’estomac de remonter dans l’œsophage. Une alimentation excessive et les maladies pulmonaires chroniques prédisposent les nourrissons au reflux, car elles augmentent la pression dans l’estomac. La fumée de cigarette (c’est-à-dire le tabagisme passif) et la caféine (dans des boissons ou dans le lait maternel) détendent le sphincter œsophagien inférieur, permettant ainsi la survenue plus rapide du reflux. La caféine et la nicotine (dans le lait maternel) stimulent également la production acide, de sorte que les éventuels reflux sont plus acides.

Une allergie alimentaire, le plus souvent au lait de vache, ou une intolérance alimentaire, peut également contribuer au reflux, mais il s’agit d’une cause moins courante.

Une autre cause moins fréquente de reflux est une vidange lente de l’estomac (gastroparésie). Dans la gastroparésie, les aliments restent dans l’estomac pendant une période plus longue, ce qui entraîne une augmentation de la pression dans l’estomac. Une pression élevée dans l’estomac entraîne un reflux.

Les troubles métaboliques héréditaires, comme la galactosémie et l’intolérance héréditaire au fructose, et les anomalies anatomiques, comme un rétrécissement de l’œsophage, une obstruction partielle de l’estomac (sténose du pylore) ou une mauvaise position des intestins (malrotation), peuvent initialement être confondus avec un reflux, car ils entraînent des épisodes de vomissements répétés. Toutefois, ces anomalies sont plus graves et peuvent évoluer en vomissements et autres symptômes d’occlusion, tels que des douleurs abdominales, une apathie et la déshydratation.