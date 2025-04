Hernie inguinale chez l’enfant

Parfois, une partie de l’intestin est coincée dans le scrotum (incarcération). La protubérance peut alors se durcir, gonfler et devenir sensible au toucher, et la peau peut devenir rouge.

Si l’intestin est coincé, l’approvisionnement en sang peut être rompu (strangulation). La hernie étranglée entraîne une douleur continue d’intensité croissante, généralement accompagnée de nausées et de vomissements. Le renflement est sensible et la peau peut être rouge. En cas de strangulation, l’intestin peut mourir (se gangréner) en quelques heures. Cette pathologie est donc une urgence médicale.