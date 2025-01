Appendicite chez l’enfant

Appendicectomie

Antibiotiques par voie intraveineuse

Le meilleur traitement de l’appendicite est l’ablation chirurgicale de l’appendice enflammé (appendicectomie). Avant l’intervention, les médecins administrent des antibiotiques par voie intraveineuse, ce qui permet de réduire le risque de complications. L’appendicite peut parfois être traitée avec succès en utilisant seulement des antibiotiques, mais même si le traitement antibiotique est efficace au début, les enfants développent parfois à nouveau une appendicite. De ce fait, l’ablation chirurgicale de l’appendice constitue généralement le traitement recommandé de l’appendicite.

L’appendicectomie est une opération relativement simple et sûre. Elle nécessite 1 à 2 jours d’hospitalisation en l’absence de complications telles qu’une rupture de l’appendice. Si l’appendice est perforé, le médecin le retire et il pourra laver l’abdomen à l’aide de liquide, administrer des antibiotiques pendant plusieurs jours et surveiller les éventuelles complications, telles que des infections et une occlusion intestinale. Les enfants dont l’appendice a éclaté doivent généralement rester plus longtemps à l’hôpital.

Dans environ 15 % des appendicectomies, les chirurgiens trouvent un appendice normal. Cela est dû au fait qu’il n’existe aucune méthode précise à 100 % pour diagnostiquer l’appendicite avant l’intervention chirurgicale. En raison des conséquences potentiellement mortelles de l’appendicite, on considère qu’il vaut la peine de procéder à l’opération et de constater parfois que l’appendice est normal. Lorsque cela se produit, le chirurgien examine l’abdomen à la recherche d’une autre cause de la douleur et la traite si possible. En général, le médecin retire l’appendice, même s’il semble normal, car il n’a aucune fonction et son ablation évitera à l’enfant de devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale s’il souffre d’une appendicite à l’avenir.