Syndrome de Sturge-Weber

La taille et la couleur de la tache de naissance lie de vin sont variables, allant du rose clair au violet foncé. Elle apparaît habituellement sur le front et la paupière supérieure d’un œil, mais elle peut également couvrir la paupière inférieure et le visage. Si les deux paupières sont affectées, il est plus probable que ces personnes souffrent d’un angiome au niveau des tissus recouvrant le cerveau.

Tache de vin sur le visage Cacher les détails Cette photo montre un nourrisson ayant une tache de vin (angiome plan) sur le visage. © Springer Science+Business Media

Les convulsions surviennent chez 75 à 90 % des personnes et commencent habituellement lorsque l’enfant est âgé de 1 an. Habituellement, les convulsions surviennent d’un seul côté du corps, le côté opposé à celui qui porte la tache de naissance, mais elles peuvent affecter tout le corps. Environ 25 à 50 % des personnes présentent une faiblesse ou une paralysie du côté opposé à celui qui porte la tache de naissance. La coordination peut être perdue. La faiblesse ou la paralysie s’aggrave parfois, tout spécialement si les convulsions ne peuvent être contrôlées.

Environ 50 % des personnes présentent un déficit intellectuel. Le déficit intellectuel est plus sévère lorsque les convulsions commencent avant l’âge de 2 ans et ne peuvent pas être contrôlées par traitement médicamenteux. Le développement de la motricité et du langage peut se voir ainsi retarder.

Le glaucome peut endommager le nerf optique (qui relie le cerveau aux yeux), entraînant une perte de la vision, dans l’œil qui se situe du même côté que la tache de naissance. Une augmentation de volume ou une protrusion du globe oculaire est possible. Le glaucome peut être de naissance ou se développer ultérieurement.