La NF1 est généralement asymptomatique, mais la plupart des personnes atteintes de NF1 développent des taches café au lait caractéristiques ou des nodules sous la peau. Les personnes touchées peuvent ne pas remarquer les taches ou les nodules. Cependant, lorsque les neurofibromes appuient sur le nerf situé à proximité, les personnes peuvent remarquer un picotement ou une faiblesse dans les zones proches des nodules.

Des taches café au lait se développent chez environ 90 % des enfants atteints. Ces taches sont de couleur café au lait (brun moyen) et se développent sur la peau au niveau du thorax, du dos, du pelvis, ainsi que des plis au niveau des coudes et des genoux. Ces taches planes peuvent être présentes à la naissance ou apparaître au cours de la petite enfance. Les enfants non atteints de neurofibromatose peuvent avoir deux ou trois taches café au lait, mais les enfants présentant une NF1 ont au moins six taches de ce genre.

Neurofibromes et taches café au lait Cacher les détails Cette photo montre de nombreux neurofibromes (bosses de couleur rose ou beige en relief) et des taches café au lait (taches brunes et planes) sur le dos d’une personne atteinte de neurofibromatose. DR HAROUT TANIELIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Neurofibromes Image MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Les neurofibromes qui se développent sur la peau sont fréquents. Entre l’âge de 10 et 15 ans, des neurofibromes de formes et de tailles variées peuvent commencer à apparaître. Il peut y en avoir moins de 10 comme des milliers. Ils peuvent être de la couleur de la peau ou avoir une coloration rose ou beige et ne provoquent généralement pas d’autres symptômes.

Les neurofibromes sous-cutanés peuvent entraîner des anomalies structurelles, telles qu’une courbure anormale de la colonne vertébrale (cyphoscoliose), des déformations costales, une hypertrophie des os longs des membres et des malformations osseuses au niveau des jambes ou du crâne. Si l’os qui entoure le globe oculaire est affecté, cela entraîne une protrusion du globe oculaire. Les neurofibromes qui se développent sous la peau peuvent également affecter les nerfs qui relient le cerveau à différentes parties de la tête, du cou et du tronc (nerfs crâniens).

Les neurofibromes qui se développent dans les nerfs peuvent affecter n’importe quel nerf dans le corps. Ils se développent fréquemment sur les racines des nerfs rachidiens (parties du nerf rachidien qui sortent de la moelle épinière à travers le rachis). À ce niveau, ils n’ont souvent aucune conséquence importante. Cependant, en cas de compression de la moelle épinière, les neurofibromes peuvent entraîner une paralysie ou des troubles de la sensibilité de différentes parties du corps, selon la zone de compression médullaire. En cas de compression des nerfs périphériques, une altération fonctionnelle des nerfs peut être observée, entraînant douleur, picotements, engourdissement ou faiblesse musculaire. Les tumeurs qui affectent les nerfs crâniens peuvent entraîner une cécité, des étourdissements, une incoordination ou une faiblesse.

D’autres problèmes peuvent survenir. À savoir :

Tumeur du nerf optique (gliome optique)

Nodules de Lisch (excroissances bénignes au niveau de l’iris, la partie colorée de l’œil)

Renflements des parois des artères (anévrismes) ou obstructions des artères

Légère augmentation du volume de la tête

Troubles de l’apprentissage

Leucémie

Tumeurs malignes, parfois dans le cerveau ou le long des nerfs périphériques

Les gliomes optiques peuvent ne causer aucun symptôme, mais ils peuvent aussi grossir suffisamment pour exercer une pression sur le nerf optique et affecter la vision, voire entraîner une cécité. Ces tumeurs sont généralement identifiées avant les 5 ans de l’enfant et se développent rarement après 10 ans.

Nodules de Lisch dans la neurofibromatose Cacher les détails Cette photo montre des nodules de Lisch, les excroissances brunes sur l’iris (la partie colorée de l’œil). Avec l’autorisation de l’éditeur. D’après Kotagal S, Bicknese A, Eswara M : Atlas of Clinical Neurology. Édité par RN Rosenberg. Philadelphia, Current Medicine, 2002.

En général, la neurofibromatose progresse lentement. Au fur et à mesure du développement des neurofibromes, des troubles neurologiques plus nombreux peuvent apparaître.