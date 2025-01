Vomissements chez les nourrissons et les enfants

Les enfants qui présentent des signes avant-coureurs doivent être immédiatement examinés par un médecin, de même que les nouveau-nés ; les enfants dont le vomi contient du sang, ressemble à du marc de café ou est vert clair ; et les enfants récemment (au courant de la semaine passée) blessés à la tête. Si l’enfant semble mal à l’aise, même s’il ne vomit pas, et si le malaise dure plus de quelques heures, il devra probablement être examiné par un médecin.

Pour d’autres enfants, les signes de déshydratation, en particulier la diminution de la miction et la quantité de liquide qu’ils boivent, permettent de déterminer l’urgence de la consultation. L’urgence de l’examen varie quelque peu en fonction de l’âge dans la mesure où les nourrissons et les jeunes enfants peuvent se déshydrater plus rapidement que les enfants plus âgés. En général, les nourrissons et les jeunes enfants qui n’ont pas uriné pendant plus de 8 heures, ou qui ont refusé de boire pendant plus de 8 heures, doivent être examinés par un médecin.

Il convient d’appeler le médecin si l’enfant a vomi plus de 6 à 8 fois, s’il vomit depuis plus de 24 à 48 heures, ou en présence d’autres symptômes (toux, fièvre ou éruption cutanée).

Les enfants qui ont vomi à peu de reprises (avec ou sans diarrhée), qui boivent au moins quelques liquides et qui, par ailleurs, ne semblent pas très malades, ne requièrent que rarement une consultation médicale.