Les médecins s’intéresseront tout d’abord aux symptômes observés chez l’enfant ainsi qu’à ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations issues des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggèrent souvent la cause de la toux et les éventuels examens à pratiquer ( see table Quelques causes et caractéristiques de la toux chez l’enfant).

Les caractéristiques de la toux aident le médecin à en déterminer la cause. Le médecin peut ainsi demander

À quel moment de la journée l’enfant tousse-t-il ?

Quels facteurs (air froid, position du corps, conversation, exercice ou le fait de manger et boire) déclenchent ou soulagent la toux ?

Quelle sonorité produit la toux ?

Les symptômes ont-ils commencé de manière soudaine ou progressive ?

Quels sont les autres symptômes de l’enfant ?

La toux s’accompagne-t-elle d’expectorations ou de sang ?

La toux nocturne peut être due à l’asthme ou à une rhinopharyngite. Généralement, une toux au moment de l’endormissement et le matin au réveil est causée par une inflammation des sinus (sinusite). Une toux nocturne est plus caractéristique de l’asthme. Une toux rauque suggère un croup ou, parfois, une toux résiduelle causée par une infection virale des voies aériennes supérieures. Une toux soudaine chez un enfant sans autres symptômes suggère l’éventuelle inhalation d’un corps étranger. Contrairement à la croyance populaire, l’aspect de l’expectoration (jaune, verte, épaisse, maigre) ne permet pas de distinguer une infection bactérienne par rapport à d’autres causes.

Lorsque l’enfant est âgé de 6 mois à 6 ans, on demande aux parents s’il est possible qu’il ait avalé un corps étranger (petit jouet par exemple) ou des petits aliments solides et lisses (comme des cacahuètes ou des grains de raisin). Le médecin demande également si l’enfant a eu des infections respiratoires récentes, de fréquents épisodes de pneumonie, d’allergies ou d’asthme, ou s’il a été exposé à la tuberculose ou à d’autres infections, susceptibles de survenir au cours d’un voyage dans certains pays étrangers.

Un examen clinique est pratiqué. Le médecin observe la poitrine de l’enfant, il l’ausculte avec un stéthoscope et le tapote afin de dépister d’éventuels troubles respiratoires. Le médecin s’intéresse également aux symptômes du rhume, au gonflement des ganglions lymphatiques et aux douleurs abdominales.