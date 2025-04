Visites de soins de santé préventifs pour les adolescents

Le taux de cholestérol sanguin doit être contrôlé chez tous les enfants entre 9 et 11 ans, et à nouveau entre 17 et 21 ans. Il peut être recommandé de réaliser des examens plus fréquents chez les jeunes enfants et les adolescents atteints d’obésité ou qui ont des antécédents familiaux de cholestérol élevé ou de maladie cardiaque.

Les adolescents sont examinés pour dépister des facteurs de risque de la tuberculose (TB) à l’aide d’un questionnaire lors de toutes les visites médicales de routine de l’enfant. Les facteurs de risque comprennent l’exposition à la tuberculose, le fait d’être né ou d’avoir voyagé dans des régions du monde où la tuberculose est fréquente (pays autres que l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et les pays d’Europe occidentale et du Nord), le fait d’avoir un membre de la famille atteint de tuberculose et le fait d’avoir des parents ou des contacts proches qui sont des immigrants récents d’une région où la tuberculose est fréquente ou qui ont récemment été en prison. Ensuite, ceux présentant des facteurs de risque subissent généralement des tests de dépistage de la tuberculose.

Lorsque les adolescents sont sexuellement actifs, les médecins peuvent procéder chaque année à un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) courantes, telles que la gonorrhée et l’infection à Chlamydia. Le dépistage est réalisé à l’aide d’échantillons d’urine ou d’échantillons prélevés au niveau du rectum, de l’urètre, du col de l’utérus ou de la gorge.

Les médecins pourront effectuer un dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez un adolescent au moins une fois entre l’âge de 15 et de 18 ans. Le dépistage du VIH doit être réalisé chaque année chez les adolescents qui sont sexuellement actifs, qui ont une autre IST ou qui utilisent ou ont utilisé des drogues injectables. Le dépistage est réalisé à partir d’un échantillon de sang.

Les médecins commencent généralement à dépister le cancer du col de l’utérus chez les femmes à l’âge de 21 ans. Le dépistage est réalisé à partir d’échantillons de cellules prélevés sur le col de l’utérus (frottis).

Toutes les personnes devraient faire l’objet d’un dépistage systématique de l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) au moins une fois entre l’âge de 18 et 79 ans. Les personnes présentant un risque accru d’infection par le VHC, y compris celles qui ont utilisé ou utilisent actuellement des drogues injectables, devraient faire l’objet d’un test de dépistage de l’infection par le VHC et être à nouveau soumises au dépistage chaque année. Le dépistage est réalisé à partir d’un échantillon de sang.

L’essentiel d’une visite de soins de santé de routine implique une discussion pour aborder des aspects psychosociaux et des conseils. Cette discussion comprend des questions sur l’environnement familial, les résultats et les ambitions scolaires, les activités et les passe-temps, l’implication dans des comportements à risque, la santé mentale et la santé émotionnelle. Les conseils prodigués sont généralement axés sur le développement physique et psychosocial, le maintien d’un mode de vie sain et la prévention des blessures.