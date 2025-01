Santé mentale chez l’adolescent

La dépression et l’anxiété sont fréquentes chez les adolescents, et les médecins recherchent systématiquement ces troubles lors des examens de routine de l’enfant. De nombreux adolescents peuvent avoir un sentiment de tristesse et d’inquiétude. Ces sentiments sont normaux, et les professionnels de santé peuvent rassurer et guider les adolescents sur la manière de gérer ces sentiments. Lorsque les sentiments d’anxiété et de dépression commencent à interférer avec le fonctionnement des adolescents à l’école, avec les relations ou à la maison, ils peuvent recevoir un diagnostic d’anxiété ou de trouble dépressif. Après le diagnostic, les professionnels de santé élaborent des plans de traitement qui peuvent inclure des médicaments ou d’autres thérapies. La pandémie de COVID-19 et la réponse mondiale à celle-ci, y compris les changements dans les routines quotidiennes et les horaires scolaires, ont augmenté les taux de dépression et d’anxiété de nombreux adolescents.

Aux États-Unis, le suicide est la troisième cause principale de décès chez les adolescents entre 14 et 18 ans. Les pensées relatives au suicide (idées suicidaires) sont également fréquentes. Les adolescents qui ont des idées suicidaires nécessitent une évaluation psychiatrique immédiate ; les parents ne doivent pas tenter d’évaluer la gravité du problème seuls.

Les troubles de l’humeur et les comportements perturbateurs, tels que le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites, se développent souvent pendant l’adolescence. En général, les adolescents suivent un traitement pour ces troubles et les parents reçoivent des conseils et un soutien.

Les adolescents souffrant d’anxiété ou de troubles de l’humeur peuvent présenter des symptômes physiques tels que fatigue ou fatigue chronique, étourdissements, céphalées et douleur abdominale ou thoracique.

Les troubles des conduites alimentaires sont relativement fréquents chez les filles, mais ils peuvent également concerner les garçons et être potentiellement mortels. Ces troubles peuvent être difficiles à déceler, car les adolescents font tout pour cacher leurs comportements et variations de poids. Pour une prise en charge optimale des troubles des conduites alimentaires, il est nécessaire d’avoir une équipe spécialisée qui comprend des professionnels de santé mentale.

Le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le trouble mental le plus fréquent chez les enfants, et il se poursuit souvent à l’adolescence et à l’âge adulte. Cependant, les adolescents qui ont du mal à se concentrer peuvent présenter un autre trouble, tel qu’une dépression ou des difficultés d’apprentissage. Bien que le TDAH soit souvent traité à l’aide de stimulants (tels que des amphétamines ou du méthylphénidate), dont l’utilisation peut être détournée, il semble que ces traitements n’augmentent pas le risque de développer un trouble lié à l’usage de substances et peuvent même réduire ce risque. Cependant, il arrive que des adolescents imitent les symptômes de difficultés de concentration afin d’obtenir une ordonnance pour des stimulants, soit pour faciliter leur apprentissage, soit pour un usage récréatif.

Les troubles de la pensée, à savoir lorsqu’une personne a des difficultés à faire la différence entre imagination et réalité (ce que l’on appelle également psychose), commencent le plus souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. La schizophrénie et le trouble schizo-affectif sont des exemples de troubles de la pensée.

Le premier épisode de psychose est appelé crise psychotique. Les périodes de psychose peuvent être liées à l’usage de substances. Dans ces cas-là, la psychose peut disparaître après quelque temps. Des épisodes psychotiques peuvent survenir suite à la consommation de cannabis (marijuana), notamment sous la forme de produits comestibles. Certains adolescents qui présentent un épisode psychotique provoqué par la consommation de cannabis finissent par développer un trouble psychotique chronique. Les adolescents sont traités avec une association de médicaments et de thérapie.