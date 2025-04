Avant la naissance, échographies du fœtus et parfois analyse de sang

Après la naissance, examen clinique du nouveau-né

Analyse génétique

Avant la naissance, les médecins peuvent identifier certaines malformations oculaires au cours d’une échographie, et parfois en faisant une amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales pour obtenir un échantillon d’ADN du fœtus et réaliser des analyses génétiques.

Après la naissance, les médecins peuvent identifier de nombreuses malformations de l’œil au cours d’un examen clinique.

Comme des gènes anormaux peuvent être impliqués dans la formation des anomalies congénitales de l’œil, les bébés affectés doivent être examinés par un généticien. Un généticien est un médecin spécialisé en génétique (la science des gènes et la manière dont certaines caractéristiques ou certains traits sont transmis des parents aux enfants). Des analyses génétiques d’un échantillon de sang du bébé peuvent être effectuées pour déceler des anomalies chromosomiques et génétiques. Ces analyses peuvent aider les médecins à déterminer si une pathologie génétique spécifique est la cause et à exclure d’autres causes. En cas de maladie génétique, les familles peuvent bénéficier d’une consultation génétique.