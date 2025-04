Fente labiale et fente palatine

Chirurgie

Avant l’opération, selon la déformation, il existe plusieurs options pour aider les nourrissons à mieux se nourrir. Celles-ci comprennent l’utilisation de tétines de biberon spécialement conçues, un appareil dentaire pouvant temporairement sceller la voûte du palais afin que le nourrisson puisse mieux téter, un biberon pouvant être pressé pour distribuer du lait artificiel, et un palais artificiel pouvant être moulé dans la partie supérieure de la bouche du nourrisson.

La fente labiale et la fente palatine sont corrigées par voie chirurgicale. L’âge auquel la chirurgie est réalisée dépend de la déformation et du nourrisson. Pour une fente palatine, une intervention en 2 étapes est souvent réalisée. La fente labiale, le nez et le voile du palais (partie postérieure souple du palais) sont réparés lorsque le nourrisson a entre 3 et 6 mois. Puis, le palais (partie avant dure du palais) est réparé vers l’âge de 15 à 18 mois.

Un traitement dentaire et d’orthodontie, de l’orthophonie et un accompagnement peuvent être nécessaires lorsque l’enfant est plus âgé.

Réparation du bec-de-lièvre

Réparation de la fente palatine

L’acide folique (folate) pris avant et durant le premier trimestre de la grossesse diminue le risque de développement d’une fente labiale ou d’une fente palatine. Le folate pris pendant la grossesse peut également contribuer à prévenir les malformations congénitales du cerveau et de la colonne vertébrale.

Comme des gènes anormaux peuvent être impliqués dans la formation d’une fente labiale ou palatine, les familles atteintes peuvent bénéficier d’une consultation génétique.