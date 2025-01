Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine

La persistance du canal artériel (PCA) se caractérise par la non-fermeture du vaisseau sanguin reliant l’artère pulmonaire et l’aorte (canal artériel), comme cela devrait être le cas, peu après la naissance.

La persistance du canal artériel (malformation cardiaque) correspond à la non-fermeture du canal normal entre l’artère pulmonaire et l’aorte à la naissance.

Souvent, aucun symptôme ne se manifeste, et le diagnostic est évoqué en présence d’un souffle au cœur détecté au stéthoscope.

Les nouveau-nés prématurés sont particulièrement sensibles à la persistance du canal artériel et sont plus susceptibles de présenter des symptômes, notamment des difficultés respiratoires (en particulier lors de l’alimentation).

Un traitement à base d’ibuprofène ou d’indométacine permet souvent de refermer la PCA, surtout chez les prématurés. Si les médicaments ne sont pas efficaces, une intervention chirurgicale peut être réalisée.

Le traitement médicamenteux est moins susceptible d’être efficace chez les bébés nés à terme, d’autant que ceux-ci sont souvent un peu plus âgés lorsque le diagnostic de PCA est établi. À moins qu’ils ne présentent des symptômes, le traitement chirurgical est souvent retardé au-delà d’un ou deux ans, car le canal artériel peut se refermer spontanément.

Chez le fœtus, le canal artériel est un vaisseau sanguin qui relie les deux artères majeures qui partent du cœur, l’artère pulmonaire et l’aorte (voir Circulation normale chez le fœtus). Le canal artériel permet au sang de contourner les poumons ne fonctionnant pas encore du fœtus, en passant de l’artère pulmonaire à l’aorte et au corps du fœtus. Chez le fœtus, le sang qui arrive au cœur a reçu de l’oxygène provenant du placenta. Ce sang oxygéné peut être acheminé vers l’organisme par deux connexions : le foramen ovale et le canal artériel. Immédiatement après la naissance, ces connexions se ferment. En outre, lorsque le cordon ombilical est sectionné, le nouveau-né ne reçoit plus de sang provenant du placenta, et tout l’oxygène doit provenir des poumons du nourrisson. Le canal artériel n’est donc plus nécessaire et se referme généralement dans les premiers jours suivant la naissance.

Lorsque le fœtus est dans l’utérus et pendant les premiers jours de vie du nouveau-né, le canal est ouvert. Dans la persistance du canal artériel, le canal reste ouvert. Lorsque le canal artériel reste ouvert après la naissance, le sens du flux dans le canal s’inverse et un shunt gauche-droite se développe. Cela signifie que du sang déjà oxygéné dans les poumons passe de l’aorte dans le canal artériel et vers l’artère pulmonaire, provoquant ainsi un influx de sang supplémentaire dans les poumons.

En cas de persistance du canal artériel modérée ou importante, la tension pulmonaire augmente dans les poumons, ce qui peut à terme endommager les vaisseaux sanguins des poumons. La persistance du canal artériel augmente le risque de développer une infection cardiaque grave, l’endocardite.

Persistance du canal artériel : défaut de fermeture

Symptômes de la persistance du canal artériel Une persistance du canal artérielle réduite est souvent asymptomatique. Une PCA plus importante peut entraîner une respiration rapide ou laborieuse, surtout chez les prématurés dont les poumons sont encore immatures. La tension artérielle peut être basse. Certains nourrissons ont des difficultés d’alimentation et un retard de croissance.

Diagnostic de la persistance du canal artériel Échocardiographie Les médecins suspectent souvent une persistance du canal artériel lorsqu’ils entendent un souffle au cœur caractéristique au stéthoscope. Un souffle au cœur est le son créé par un flux de sang turbulent, lorsque le sang passe à travers des valves sténosées ou incontinentes, ou dans des structures cardiaques anormales. Chez les enfants plus âgés, on décrit souvent le son produit par ce souffle au cœur comme rappelant celui d’une machine à laver. Chez les bébés prématurés, le souffle au cœur peut être plus difficile à détecter. Le pouls est souvent élevé en présence d’une persistance du canal artériel. Il est parfois décrit comme étant bondissant. Une échocardiographie (échographie du cœur) confirme le diagnostic. Une électrocardiographie (ECG) et une radiographie du thorax sont généralement réalisées. Les résultats peuvent être normaux ou peuvent révéler une hypertrophie cardiaque.

Traitement de la persistance du canal artériel Médicaments pour aider à refermer le canal artériel

Parfois, un bouchon ou un autre dispositif spécialisé inséré via un cathéter ou pendant une intervention chirurgicale De l’indométacine ou de l’ibuprofène peuvent être administrés pour refermer un canal artériel persistant. Ces médicaments sont plus efficaces lorsqu’ils sont administrés dans les 10 jours suivant la naissance ; ils sont d’ailleurs plus efficaces chez les enfants prématurés que chez les enfants nés à terme. Plusieurs doses peuvent être administrées. Si cela ne suffit pas à refermer la PCA, une intervention par cathéter ou une intervention chirurgicale peut être réalisée, notamment si certains signes suggèrent que la PCA abîme les poumons et le cœur. Même les plus petits prématurés souffrant d’une persistance du canal artériel peuvent souvent voir leur PCA se fermer grâce à une approche par cathéter. Chez les bébés nés à terme et les nourrissons asymptomatiques, les médecins peuvent laisser le temps à la PCA de se résorber avant de suggérer un traitement. Si le canal artériel est toujours ouvert à l’âge de 1 ou 2 ans, il est très peu probable qu’il se referme de lui-même. Les médecins recommandent alors généralement une procédure visant à refermer la PCA afin d’éliminer le risque d’endocardite. Dans la majorité des cas, les médecins referment le canal artériel persistant en insérant un petit dispositif ou ressort par cathétérisme cardiaque. Dans cette procédure, le dispositif de fermeture est attaché à l’extrémité d’une sonde longue et fine (cathéter). Le cathéter est inséré dans la grosse veine de l’aine. Avec précaution, le cathéter est poussé dans le vaisseau sanguin jusqu’au cœur, puis poussé encore un peu plus jusqu’à ce que son extrémité se trouve dans le canal artériel. Une fois le dispositif bien placé, il se déploie pour refermer le canal artériel. Réparation d’une persistance du canal artériel (PCA) Image Dans de rares cas, notamment lorsque le canal est particulièrement large, les médecins réalisent une intervention chirurgicale afin de le refermer. Les enfants doivent prendre des antibiotiques avant de consulter le dentiste et avant certaines interventions chirurgicales (notamment des voies respiratoires) au cours des 6 premiers mois suivant la fermeture du canal. Parfois, des antibiotiques sont nécessaires pendant plus longtemps si la chirurgie ne permet pas de fermer complètement le canal artériel. Ces antibiotiques permettent de prévenir une infection cardiaque grave appelée endocardite.