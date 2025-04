Communications interauriculaires et interventriculaires

Les communications interventriculaires peuvent aller de simples petits orifices susceptibles d’entraîner un souffle cardiaque mais aucun autre symptôme, à l’existence d’orifices plus grands associés à des symptômes qui apparaissent très tôt chez le nourrisson. Les symptômes provoqués par une communication interventriculaire importante surviennent généralement entre 4 et 8 semaines, et comprennent : respiration rapide, difficultés à s’alimenter, transpiration lors des repas et retard de prise de poids. Ces symptômes suggèrent que l’enfant développe une insuffisance cardiaque (voir Figure Insuffisance cardiaque : problèmes de pompage et de remplissage).

Si la communication n’est pas traitée, l’enfant présentant une malformation plus importante peut également contracter des infections pulmonaires récurrentes et présenter une élévation de la pression dans les vaisseaux sanguins des poumons (hypertension pulmonaire), qui peut à terme devenir irréversible, entraîner de nombreuses complications et réduire l’espérance de vie.

Parfois, une communication interventriculaire est suffisamment proche de la valve aortique pour l’affecter. La valve aortique touchée peut se mettre à fuir (régurgitation aortique). En cas de régurgitation aortique, une partie du sang pompé revient vers le cœur. Si elle n’est pas traitée, la régurgitation aortique peut entraîner une insuffisance cardiaque. Même une communication interventriculaire relativement petite doit être fermée si elle est associée à une augmentation de la régurgitation aortique.