Testicules non descendus ou hypermobiles

Sur 100 bébés garçons nés à terme (neuf mois), environ 3 présentent un testicule non descendu au moment de la naissance. Cependant, sur 100 bébés garçons nés prématurément, environ 30 présentent un testicule non descendu. Les enfants qui ont un antécédent familial de testicules non descendus présentent un risque accru de développer cette pathologie. Généralement, un seul testicule est touché. Cependant, dans environ 10 % des cas, les deux testicules sont touchés.

Généralement, le testicule non descendu se trouve dans le canal inguinal, mais parfois il est dans la cavité abdominale. Dans environ deux tiers des cas, les testicules descendent d’eux-mêmes d’ici l’âge de 4 mois pour les nourrissons nés à terme (ou quatre mois après la date du terme pour les nouveau-nés prématurés). Les testicules restés dans la cavité abdominale à la naissance sont beaucoup moins susceptibles de descendre d’eux-mêmes.

Testicule non descendu

Les testicules non descendus sont rarement symptomatiques. Cependant, ils peuvent affecter la production de spermatozoïdes plus tard et augmentent le risque de cancer des testicules. Une torsion testiculaire peut survenir lorsque les testicules non descendus restent dans la cavité abdominale, entraînant ainsi une forte douleur. La majorité des nouveau-nés avec un testicule non descendu présentent également une hernie inguinale.

non descendu (cryptorchidie) Cacher les détails Cette photo montre un testicule gauche non descendu. © Springer Science+Business Media

Les médecins réalisent un examen clinique du scrotum pour détecter les testicules à la naissance et lors de chaque visite médicale de routine annuelle. S’ils ne parviennent pas à sentir l’un des testicules ou les deux, ils s’assurent qu’ils ne se sont pas simplement rétractés dans le canal inguinal (voir testicules hypermobiles). Si les médecins ne sont pas en mesure de sentir les deux testicules chez un nouveau-né, ils réalisent des analyses de sang et d’autres examens pour déterminer si le bébé présente un trouble affectant le développement normal des organes génitaux. Les testicules non descendus sont le plus souvent diagnostiqués pendant la petite enfance, mais le diagnostic peut parfois être plus tardif et survenir pendant l’enfance, notamment après une poussée de croissance. Si les testicules ne se trouvent pas dans le scrotum, l’enfant doit consulter un urologue (un médecin spécialiste des voies urinaires et du système reproducteur masculin). Rarement, échographie ou imagerie par résonance magnétique (IRM).

Si le testicule n’est pas descendu vers l’âge de 6 mois chez les nourrissons nés à terme et à 1 an chez les nourrissons prématurés, une intervention chirurgicale est nécessaire. Selon où il se trouve, il peut être descendu vers le scrotum grâce à une procédure par une incision ou par laparoscopie (auquel cas les médecins inspectent l’intérieur de la cavité abdominale grâce à un endoscope). Si le nourrisson présente une hernie inguinale, cette dernière est également réparée.

Comme les enfants avec des testicules non descendus présentent un risque accru de développer un cancer des testicules, ils doivent pratiquer un auto-examen des testicules à la recherche de nodules chaque mois à partir de la puberté.