Malformations rénales

Le rein en fer à cheval est la malformation la plus fréquente concernant les reins fusionnés. On parle de rein en fer à cheval lorsque les 2 reins du fœtus fusionnent pour former un seul rein dont la forme rappelle un fer à cheval. Comme ils ont fusionné, les reins ne peuvent généralement pas remonter et se placer correctement. Cela peut également affecter leur développement. Tous ces facteurs font qu’un rein en fer à cheval peut ne pas assurer un drainage adéquat, ce qui augmente le risque d’infections des voies urinaires, de calculs rénaux et de lésions rénales. Cependant, plus de la moitié des enfants avec un rein en fer à cheval restent asymptomatiques. Les enfants avec un rein en fer à cheval peuvent également présenter d’autres malformations congénitales.