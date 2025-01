Échographie prénatale

Urétrocystographie rétrograde et mictionnelle

Avant la naissance, les médecins détectent souvent les malformations des uretères à l’occasion d’une échographie prénatale de routine.

Après la naissance, si les médecins suspectent des malformations des uretères, ils réaliseront une échographie des reins, des uretères et de la vessie, avant et après la miction. Il réalisera ensuite un examen appelé urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM). L’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle s’effectue en insérant un cathéter dans l’urètre jusqu’à la vessie, par lequel est injecté un liquide qui apparaîtra sur les radiographies (agent de contraste). Des radiographies sont effectuées avant, pendant, et après la miction de l’enfant. Une IRM (imagerie par résonance magnétique) peut également être réalisée.