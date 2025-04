Membres manquants ou incomplètement développés

Des membres peuvent être absents, déformés ou incomplètement développés à la naissance.

Les malformations congénitales, également appelées anomalies à la naissance, sont des malformations physiques déjà présentes avant la naissance. « Congénital » signifie « présent à la naissance ». (Voir aussi Présentation des malformations congénitales des os, des articulations et des muscles.)

Les membres peuvent se développer de façon anormale. Par exemple, les os de la main et de l’avant-bras peuvent être absents du fait d’une anomalie génétique (voir Anomalies chromosomiques), ou parfois il peut manquer une partie ou l’intégralité d’une main ou d’un pied.

Le développement normal d’un membre peut également être perturbé dans l’utérus. Dans le syndrome des brides amniotiques, des membres se développent anormalement lorsqu’ils sont comprimés par les fines brides de tissu provenant du sac amniotique (sac contenant le liquide amniotique qui entoure le fœtus en développement dans l’utérus). Les brides peuvent s’enchevêtrer autour du fœtus, comme des sangles ou des bandes de caoutchouc, piégeant des parties du corps et limitant leur croissance.

Des anomalies des membres peuvent également être provoquées par une infection congénitale ou un agent tératogène, substance nocive à laquelle la mère a été exposée pendant la grossesse et qui entraîne des malformations congénitales. Le thalidomide, médicament donné à certaines femmes enceintes à la fin des années 1950 et au début des années 1960 pour traiter les nausées matinales de la grossesse, a provoqué différentes malformations des membres, généralement des membres courts, déformés, sous-développés et peu fonctionnels.

Les malformations des bras et des jambes peuvent être horizontales (par exemple, lorsque le bras est plus court que la normale), ou longitudinales (par exemple, si le bras est anormal du côté du pouce [entre le coude et le pouce] mais normal du côté du petit doigt).

Un enfant présentant une malformation congénitale des membres a un risque plus élevé d’avoir d’autres anomalies.

Os de l’avant-bras manquant Cacher les détails Cette photo montre un nourrisson né sans radius (l’un des deux os qui composent l’avant-bras). La main est fixée selon un angle anormal et déformé. © Springer Science+Business Media

Diagnostic des membres manquants ou incomplètement développés Avant la naissance, échographie

Après la naissance, radiographies

Parfois, tests génétiques Avant la naissance, les médecins peuvent parfois diagnostiquer ces malformations au cours d’une échographie. Après la naissance, les médecins réalisent généralement des radiographies et peuvent réaliser d’autres examens d’imagerie pour déterminer les os affectés. Comme des gènes anormaux peuvent être impliqués dans les malformations congénitales des membres, les bébés affectés doivent être examinés par un généticien. Un généticien est un médecin spécialisé en génétique (la science des gènes et la manière dont certaines caractéristiques ou certains traits sont transmis des parents aux enfants). Des analyses génétiques d’un échantillon de sang du bébé peuvent être effectuées pour déceler des anomalies chromosomiques et génétiques. Ces analyses peuvent aider les médecins à déterminer si une pathologie génétique spécifique est la cause et à exclure d’autres causes.