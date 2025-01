Examen clinique

Analyse génétique

Échocardiographie

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Radiographies

Examens ophtalmologiques

Le médecin peut suspecter un diagnostic de syndrome de Marfan devant une personne inhabituellement grande et maigre, qui, de plus, présente l’un des symptômes caractéristiques du syndrome, ou si le syndrome de Marfan est retrouvé chez d’autres membres de la famille (parents au premier degré tels que le père, la mère, ou un frère ou une sœur). Le médecin base également son diagnostic sur des critères spécifiques concernant la mesure dans laquelle certains systèmes d’organes, tels que le cœur, les yeux et les os, sont affectés.

Une analyse génétique, effectuée en général sur un échantillon de sang, peut aider le médecin à diagnostiquer le syndrome de Marfan.

La surveillance des complications est importante, car elles peuvent entraîner des symptômes sérieux. Chaque année, les patients doivent faire contrôler leur cœur, leurs os et leurs yeux pour voir s’il y a une aggravation. Cet examen annuel inclut généralement une échocardiographie du cœur et de l’aorte, des radiographies des mains, de la colonne vertébrale, du bassin, du thorax, des pieds et du crâne, et un examen ophtalmologique. Une IRM peut également être pratiquée pour évaluer les problèmes cardiaques et cérébraux. À l’apparition de nouveaux symptômes, une échocardiographie et une consultation ophtalmologique sont également réalisées.