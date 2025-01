Tuméfactions cervicales chez l’enfant

Les masses dans le cou sont des gonflements visibles ou palpables au niveau du cou.

Les masses dans le cou sont extrêmement courantes chez l’enfant.

Chez l’enfant, la cause la plus fréquente de masse dans le cou est :

Un ou plusieurs ganglions lymphatiques hypertrophiés ( see also page Grosseur dans le cou)

Un ganglion peut s’hypertrophier pour les raisons suivantes :

Le ganglion est infecté (lymphadénite).

Présence d’une infection à proximité, par exemple dans le pharynx.

Présence d’une infection générale dans l’organisme (telle que la mononucléose, la tuberculose ou virus de l’immunodéficience humaine [VIH]).

Les autres causes de masses dans le cou incluent un kyste (poche remplie d’un contenu liquide) présent depuis la naissance mais qui se révèle seulement en s’enflammant ou en s’infectant. Les tuméfactions cervicales peuvent également être dues à un gonflement entraîné par une lésion cervicale, une inflammation des glandes salivaires ou des tumeurs non cancéreuses (bénignes). Parfois, une hypertrophie de la thyroïde (ce que l’on appelle goitre) peut provoquer une masse dans le cou. Il s’agit, plus rarement, d’un lymphome, de tumeurs thyroïdiennes ou d’autres tumeurs cancéreuses (malignes).

La plupart des tuméfactions cervicales sont asymptomatiques et préoccupent plus les parents que les enfants concernés. Les ganglions lymphatiques infectés ou les kystes sont cependant sensibles et douloureux et peuvent produire de la fièvre.

Diagnostic des masses cervicales chez l’enfant Examens d’imagerie, prélèvements, analyses de sang et tests cutanés de dépistage de la tuberculose

Tests de la fonction thyroïdienne

Biopsie De nombreuses tuméfactions cervicales sont dues à des infections virales, et disparaissent sans traitement, il est alors inutile de pratiquer des examens à moins que la tuméfaction ne persiste plusieurs semaines. Les médecins peuvent cependant pratiquer un prélèvement pharyngé de l’arrière de la gorge pour détecter une infection bactérienne ou un examen sanguin afin de diagnostiquer une mononucléose infectieuse, une leucémie, une hyperthyroïdie ou des troubles sanguins. Les médecins peuvent aussi pratiquer une radiographie du thorax et une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la tête et du cou pour déterminer si la masse est une tumeur ou un kyste, et en préciser la taille et l’étendue. Il est possible d’avoir recours à l’échographie pour déterminer si une masse dans le cou est un kyste. Un test tuberculinique cutané peut être réalisé. Un morceau de la tuméfaction peut être prélevé pour être examiné (biopsie), afin de déterminer s’il s’agit d’une tumeur cancéreuse. Une scintigraphie thyroïdienne et des tests de la fonction thyroïdienne peuvent être réalisés. D’autres examens, comme l’utilisation de sondes à fibres optiques pour examiner le nez, la gorge et le larynx (ce que l’on appelle naso-pharyngo-laryngoscopie), les poumons (bronchoscopie) ou l’œsophage (œsophagoscopie) peuvent être nécessaires.