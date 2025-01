Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes chez l’enfant Par Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University Udayan K. Shah , MD, MBA , Vérifié/Révisé avr. 2022 | Modifié oct. 2022 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE Les faits en bref

Les amygdales et les végétations adénoïdes peuvent augmenter de volume (devenir plus grosses) en raison d’une infection ou d’une autre cause ou peuvent être grosses à la naissance. L’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes est fréquente chez les enfants et ne requiert généralement pas de traitement.

L’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes chez l’enfant peut être due à des infections mais elle peut être normale.

L’hypertrophie n’entraîne habituellement aucun symptôme mais elle peut parfois causer des difficultés respiratoires, une déglutition difficile et parfois des otites ou des sinusites récurrentes ou encore une apnée obstructive du sommeil.

Le diagnostic repose sur la réalisation d’une naso-pharyngoscopie et parfois sur les résultats d’une étude du sommeil.

Des antibiotiques peuvent être utilisés si une infection bactérienne est présente, et parfois, si les infections sont récurrentes, on procède à une ablation des amygdales et des végétations adénoïdes. Situation des amygdales et des végétations adénoïdes Anatomie de la gorge Les amygdales et les végétations adénoïdes sont des tissus lymphoïdes qui peuvent participer à la lutte contre l’infection. Elles piègent les bactéries et les virus qui pénètrent par le pharynx et produisent des anticorps. La taille des amygdales et des végétations adénoïdes est à son maximum chez les enfants entre 2 et 6 ans. Les amygdales sont situées dans la partie postérieure et de chaque côté du pharynx. Les végétations adénoïdes sont situées plus haut et plus en arrière, où les cavités nasales communiquent avec le pharynx. Les amygdales sont visibles de la bouche mais les végétations adénoïdes ne le sont pas. Causes de l’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes Certains enfants en crèche ou adolescents présentent des amygdales et des végétations adénoïdes relativement volumineuses sans que cela ne soit dû à un problème particulier. Les amygdales et les végétations adénoïdes peuvent cependant augmenter de volume si elles sont infectées par un virus ou une bactérie causant des infections de la gorge (mal de gorge). En outre, les allergies (telles que les allergies saisonnières ou permanentes), les produits irritants et, éventuellement, le reflux gastro-œsophagien peuvent également faire augmenter le volume des amygdales et des végétations adénoïdes. La proximité continue d’enfants ayant des infections bactériennes ou virales, par exemple à la crèche, augmente le risque d’infection. Lorsqu’elles sont hypertrophiées, les amygdales interfèrent parfois avec la respiration ou la déglutition, et les végétations adénoïdes peuvent obstruer le nez ou les trompes d’Eustache qui relient l’arrière de la gorge aux oreilles. Amygdales et végétations adénoïdes retrouvent habituellement leur taille normale après l’infection. Parfois l’hypertrophie persiste, en particulier chez les enfants qui souffrent d’infections fréquentes ou chroniques. Symptômes de l’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes La plupart des hypertrophies des amygdales et des végétations adénoïdes sont asymptomatiques. Cependant, les amygdales ou les végétations adénoïdes hypertrophiées peuvent faire parler du nez (comme en cas de rhume). Les enfants avec hypertrophie des amygdales ou des végétations adénoïdes peuvent avoir une forme de palais et une position des dents anormales. Les enfants peuvent également avoir tendance à respirer par la bouche. Une hypertrophie des amygdales peut également entraîner des saignements de nez, une mauvaise haleine et une toux. Complications L’hypertrophie adénoïdo-amygdalienne ne représente un problème que lorsqu’elle provoque des complications plus graves telles que : Otites chroniques et perte auditive : ces problèmes sont dus à l’obstruction de la trompe d’Eustache et à l’accumulation séreuse dans l’oreille moyenne.

Infections récidivantes des sinus : See page Sinusite.

Apnée obstructive du sommeil : certains enfants présentant une hypertrophie adénoïdo-amygdalienne ronflent et cessent de respirer durant de courts moments pendant leur sommeil. Les taux d’oxygène dans le sang s’en trouvent amoindris et les enfants peuvent se réveiller fréquemment et être somnolents durant la journée. L’apnée obstructive du sommeil par hypertrophie adénoïdo-amygdalienne ne provoque que rarement des complications graves, telles que l’élévation de la tension artérielle dans les vaisseaux pulmonaires (hypertension pulmonaire) avec des conséquences cardiaques (cœur pulmonaire).

Perte de poids ou prise de poids insuffisante : Les enfants peuvent ne pas manger suffisamment en raison des douleurs causées par les infections ou parce que le fait de respirer exige un effort physique constant. Diagnostic de l’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes Nasopharyngoscopie

Parfois, une étude du sommeil Des amygdales volumineuses peuvent être tout à fait saines ; une infection chronique peut se présenter sur des amygdales de taille normale. Pour déterminer si ce sont des infections qui entraînent l’augmentation de volume des amygdales, les médecins demandent combien d’angines les enfants ont eues au cours des 3 dernières années. Généralement, pour observer l’arrière du nez et de la gorge, les médecins insèrent une tubulure à fibres optiques souple dans le nez (appelée nasopharyngoscope). Les médecins observent aussi la rougeur des amygdales, l’augmentation du volume des ganglions de la mâchoire et du cou, et les effets des amygdales sur la respiration. L’apnée obstructive du sommeil est suspectée lorsque les parents signalent que l’enfant arrête de respirer pendant son sommeil. Lorsque c’est le cas, les médecins peuvent recommander une étude du sommeil (polysomnographie). Pour cet examen, l’enfant est surveillé pendant son sommeil dans un laboratoire du sommeil. Les médecins peuvent également réaliser une radiographie du thorax et mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Traitement de l’hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes Traitement des autres causes (allergies et infections)

Parfois, adénoïdectomie, amygdalectomie ou adénoïdo-amygdalectomie S’ils pensent que des allergies sont en cause, les médecins peuvent administrer un corticoïde en aérosol nasal ou d’autres médicaments, tels que des antihistaminiques, par voie orale. Si la cause se révèle être une infection bactérienne, les médecins peuvent prescrire des antibiotiques. Si ces médicaments ne sont pas efficaces ou si le médecin estime qu’ils ne seront pas utiles, il peut préconiser l’ablation chirurgicale des amygdales et des végétations adénoïdes (adénoïdo-amygdalectomie). L’adénoïdo-amygdalectomie est une intervention très fréquente chez l’enfant aux États-Unis. Les enfants à qui l’intervention chirurgicale est bénéfique souffrent notamment des affections suivantes : Apnée obstructive du sommeil

Gêne extrême lors de l’élocution et de la respiration

Pharyngites multiples (définies par certains médecins comme plus de six infections par an, plus de quatre infections par an sur 2 ans, ou plus de deux infections par an sur 3 ans) Les médecins peuvent recommander une adénoïdectomie seule chez les enfants pour les raisons suivantes : Otites fréquentes et sérosités persistantes dans l’oreille moyenne

Saignement de nez ou congestion nasale récurrent(e) entraînant une modification de la voix ou perturbant le sommeil

Infections fréquentes des sinus Le saviez-vous ? Il n’est apparemment pas démontré que l’amygdalectomie et l’adénoïdectomie fassent baisser la fréquence et la gravité des rhumes ou de la toux. Amygdalectomie et adénoïdectomie sont souvent pratiquées en ambulatoire. Ces interventions devraient être effectuées au moins 2 semaines après qu’une éventuelle infection est guérie. Le taux de complications chirurgicales est bas, tandis que les douleurs postopératoires et la difficulté de la déglutition provoquées par l’amygdalectomie peuvent durer jusqu’à 2 semaines. Les enfants se remettent généralement de l’adénoïdectomie en 2 à 3 jours. Le saignement résultant de l’amygdalectomie est une complication moins fréquente, mais elle peut se produire à 2 moments : dans les 24 heures après l’intervention et environ 7 jours après l’intervention. Le saignement après l’intervention peut être grave, voire même menacer le pronostic vital de l’enfant. Les enfants qui présentent un saignement après l’intervention chirurgicale doivent se rendre à l’hôpital ou consulter un médecin.