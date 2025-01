À la naissance, les nouveau-nés ont souvent un faible poids et leurs muscles et leur graisse corporelle sont sous-développés. Les nouveau-nés touchés manquent généralement de tonus musculaire et produisent des pleurs faibles. La bouche et la mâchoire peuvent être petites, ce qui donne au visage du nouveau-né un air pincé.

Les poings sont serrés et les index sont souvent placés au-dessus des majeurs et des annulaires. Les ongles sont sous-développés. Des plis de peau, tout particulièrement au niveau de la nuque, sont fréquents. Souvent, les gros orteils sont atrophiés et courbés vers le haut. Un pied bot et des pieds talus sont fréquents.

D’autres anomalies physiques sont fréquentes, notamment une petite tête, des oreilles malformées et d’implantation basse, un bassin étroit et un sternum court.

Les anomalies physiques peuvent être manifestes à la naissance. Cependant, il peut arriver qu’elles soient moins évidentes.

Caractéristiques physiques de la trisomie 18 Implantation basse des oreilles et poings serrés dans la trisomie 18 Pied bot dans la trisomie 18 Poings serrés dans la trisomie 18