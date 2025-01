Pour la forme peu grave, liquides et air humidifié

Pour la forme sévère, hospitalisation, oxygène, épinéphrine et corticoïdes

En cas de respiration croupeuse chez leur enfant, les parents doivent contacter leur médecin car les enfants atteints de croup peuvent devenir très rapidement très malades.

Pour les enfants légèrement malades, le traitement peut être administré à domicile et la guérison se produit généralement en 3 à 4 jours. Il est nécessaire de maintenir l’enfant en position confortable, en le faisant boire suffisamment, et de le laisser se reposer car la fatigue et les pleurs aggravent la maladie. Les humidificateurs d’intérieur (par exemple les vaporisateurs ou autres humidificateurs) peuvent diminuer la sécheresse des voies respiratoires supérieures et faciliter la respiration. Une humidité peut être rapidement obtenue en ouvrant l’eau chaude de la douche pour remplir la salle de bain de buée. Faire sortir l’enfant pour respirer l’air froid de la nuit ou l’amener dans la cuisine pour respirer l’air froid du congélateur peut aussi lui ouvrir les voies respiratoires. Bien que ces remèdes ne présentent aucun danger, il y a peu de preuves scientifiques qu’ils améliorent la situation de l’enfant.

Chez les enfants plus atteints, l’administration d’une dose unique d’un corticoïde peut éviter une aggravation des symptômes. Les enfants dont les symptômes s’aggravent doivent être examinés immédiatement par un médecin, lequel est susceptible de prescrire un traitement par corticoïdes, voire d’hospitaliser l’enfant à des fins de surveillance et de soins optimaux.

Les enfants dont les difficultés respiratoires s’aggravent ou persistent, ou présentant une fréquence cardiaque rapide, une fatigue, une déshydratation ou un teint bleuâtre ou grisâtre, doivent recevoir de l’oxygène ainsi que des liquides par voie intraveineuse. Les enfants sont habituellement traités par des nébulisations d’épinéphrine et par des corticoïdes administrés par voie orale ou voie intraveineuse. Ces médicaments diminuent l’œdème du tissu des voies respiratoires. Les enfants dont l’état s’améliore sous traitement peuvent être renvoyés chez eux, tandis que dans les cas très sévères, l’enfant doit rester à l’hôpital.

L’antibiothérapie n’est utilisée que dans de rares cas où l’enfant présente également une surinfection bactérienne. Dans de rares cas, un respirateur (machine qui aide l’air à entrer dans les poumons et à en sortir) est nécessaire.