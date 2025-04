Les symptômes initiaux de la bronchiolite sont identiques à ceux d’un rhume : écoulement nasal, éternuements, légère fièvre et, parfois, toux. Au bout de quelques jours, la respiration de certains enfants devient difficile et plus rapide et la toux s’aggrave. En général, l’enfant émet un sifflement à l’expiration (respiration sifflante). Chez la plupart des enfants les symptômes restent légers, et même s’ils respirent rapidement et semblent congestionnés, ils sont alertes et réactifs, heureux et mangent bien.

Chez les enfants plus sévèrement touchés, la respiration est rapide et peu profonde ; la respiration implique un effort intense des muscles respiratoires et ils présentent un battement des ailes du nez. Ils semblent grincheux et anxieux et peuvent se déshydrater à force de vomir ou parce qu’ils ont du mal à boire correctement. L’enfant a habituellement de la fièvre (mais pas toujours). Plus de la moitié des enfants âgés de 3 à 18 mois développent également une infection de l’oreille.

Les nourrissons prématurés et les nourrissons âgés de moins de 2 mois présentent parfois des épisodes au cours desquels ils s’arrêtent brièvement de respirer (apnée). Dans les cas très sévères et inhabituels, les enfants de ces groupes peuvent développer une coloration bleutée ou grisâtre autour de la bouche (cyanose) en raison d’un manque d’oxygène.