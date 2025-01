Agression sexuelle et viol

Un examen clinique, comprenant un examen pelvien

Si la victime l’accepte, des tests visant à recueillir des preuves et à la recherche d’infections sexuellement transmissibles

Un test de grossesse

Si la personne a été victime d’un viol, il est important de réaliser une évaluation médicale approfondie. Dans la mesure du possible, les personnes qui ont été violées ou qui ont subi des violences sexuelles doivent être prises en charge dans un service spécialisé, avec un personnel qui a l’habitude de ce genre de situation, comme des infirmiers spécialisés dans les examens consécutifs à des agressions sexuelles. Le centre peut être un service des urgences à l’hôpital, ou un établissement indépendant. Certaines régions disposent d’une équipe de prise en charge des agressions sexuelles, qui comprend des professionnels de santé, des membres de la police scientifique, le centre de crise local spécialisé dans le viol, les forces de l’ordre et le procureur.

L’équipe de soins des agressions sexuelles explique les procédures (examen clinique et autres tests) pour recueillir des preuves qui pourraient permettre d’éventuelles poursuites, et la victime décide si elle souhaite ou non y consentir. Les avantages et les inconvénients de ces procédures sont expliqués à la victime. Celle-ci ne doit ressentir aucune pression pour obtenir son consentement.

Si la victime choisit de lancer des poursuites, les professionnels de santé ont l’obligation de signaler les faits aux autorités compétentes et d’examiner la victime. L’examen peut permettre de recueillir des preuves pour la poursuite du violeur. Les preuves sont plus probantes si la victime se rend à l’hôpital le plus tôt possible, sans se laver, ni effectuer une douche vaginale, sans se brosser les dents, sans se couper les ongles, sans se changer et, si possible, sans avoir uriné. Le rapport médical résultant de cet examen pourra être utilisé en justice comme élément de preuve. Toutefois, le rapport médical ne peut pas être diffusé sans le consentement écrit de la victime ou la remise d’une assignation. Ce rapport peut également aider la victime à se souvenir des détails, au cas où elle serait appelée à témoigner plus tard.

Immédiatement après un viol, la victime peut être hésitante ou réticente à l’idée de subir un examen clinique. L’équipe médicale fait tout son possible pour que la personne se sente à l’aise et en sécurité.

Avant chaque étape de l’examen, le professionnel de santé explique en quoi cette étape consiste et demande à la victime la permission de procéder. La victime doit se sentir libre de poser des questions sur l’examen et son objectif. La victime doit également se sentir libre de refuser toute partie de l’examen.

Le professionnel de santé lui demande généralement de décrire les événements afin de faciliter l’examen et le traitement. Cependant, parler du viol est souvent une épreuve difficile et stressante. Elle peut souhaiter différer sa description des événements, après que les soins immédiats ont été prodigués. Elle peut tout d’abord avoir besoin d’être soignée pour ses blessures et avoir un peu de temps pour se calmer.

Lorsque la victime est en mesure de répondre, le médecin l’interroge sur le viol, en lui demandant par exemple :

Quelles parties du corps étaient impliquées (vagin, bouche et/ou rectum) ?

Une éjaculation (écoulement de sperme) a-t-elle eu lieu ?

Un préservatif a-t-il été utilisé ?

L’auteur a-t-il menacé la victime, utilisé une arme ou eu un comportement violent ?

À quoi ressemblait l’auteur ?

Pour établir la probabilité d’une grossesse, le médecin demande à la victime la date de ses dernières règles et si elle prend un contraceptif. Pour interpréter l’analyse de tout échantillon de sperme, le médecin demande à la victime si elle a eu des rapports sexuels peu de temps avant le viol et, si oui, quand ils ont eu lieu.

Le médecin relève les blessures, telles que les coupures ou les griffures, et peut examiner les organes génitaux et l’anus à la recherche de lésions. Les blessures sont photographiées. Certaines lésions, comme les ecchymoses, n’apparaissent que plus tard, et il est possible de faire une deuxième série de photographies ultérieurement. Une colposcopie peut être réalisée pour rechercher des lésions génitales subtiles. Pour la colposcopie, le vagin et le col de l’utérus et/ou l’anus sont examinés à l’aide d’un instrument grossissant.