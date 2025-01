Problèmes de spermatogenèse

Si la numération des spermatozoïdes est faible ou si le clomifène est inefficace, le traitement le plus efficace est généralement la fécondation in vitro, souvent associée à une injection intracytoplasmique de spermatozoïde (l’injection d’un spermatozoïde dans un ovule), une technique de procréation médicalement assistée.

Une alternative est l’insémination intra-utérine (en plaçant les spermatozoïdes directement dans l’utérus) en utilisant seulement les spermatozoïdes les plus actifs. Les spermatozoïdes les plus actifs sont sélectionnés en lavant un échantillon de sperme. Les médecins essaient de placer ces spermatozoïdes dans l’utérus au moment de l’ovulation. Lorsque cette méthode est utilisée, une grossesse survient généralement avant la sixième tentative. L’insémination intra-utérine est bien moins efficace que la fécondation in vitro, mais elle est beaucoup moins invasive et moins coûteuse.

Les médecins peuvent parfois identifier et récupérer quelques spermatozoïdes pour une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes en réalisant une biopsie et en examinant l’échantillon au microscope pour trouver les spermatozoïdes. Si aucun spermatozoïde n’est trouvé, l’insémination de la femme avec le sperme d’un autre homme (donneur) peut être envisagée. Toutefois, du fait du risque d’infections sexuellement transmissibles, dont l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et l’hépatite C, les prélèvements de sperme frais ne sont plus utilisés aux États-Unis. Le risque de transmission de maladies est minimisé par la congélation du sperme du donneur pendant 6 mois ou plus, puis de nouvelles analyses sont effectuées pour rechercher de possibles infections. Si les analyses sont négatives, l’échantillon est décongelé et utilisé. La collecte de sperme est reportée de 3 mois si les donneurs ont été infectés par le virus Zika ou si les donneurs ont vécu ou ont voyagé dans une zone de transmission du virus Zika.

La partenaire d’un homme qui a des problèmes de stérilité peut être traitée par des gonadotrophines humaines pour stimuler la maturation et la libération de plusieurs ovules tout en tentant une fécondation in vitro ou une insémination intra-utérine. Cette approche peut augmenter les chances de grossesse.