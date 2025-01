Problèmes d’infertilité liés aux trompes de Fallope et anomalies au niveau du pelvis

Causes

Causes

Les problèmes des trompes de Fallope sont dus à des affections qui obstruent ou endommagent les trompes, y compris :

Des bactéries, telles que celles pouvant causer une maladie pelvienne inflammatoire, peuvent pénétrer dans le vagin lors d’une activité sexuelle avec un partenaire atteint d’une infection sexuellement transmissible. Les bactéries peuvent se propager à partir du vagin pour affecter le col de l’utérus. Elles peuvent alors monter jusqu’à l’utérus et parfois les trompes de Fallope. Des bactéries telles que les Chlamydiae peuvent infecter les trompes de Fallope sans provoquer de symptômes. Ces infections peuvent endommager de manière irréversible les trompes de Fallope. Du tissu cicatriciel peut se former et obstruer les trompes de Fallope.

Des anomalies dans le bassin peuvent obstruer les trompes ou empêcher l’implantation de l’ovule dans l’utérus. À savoir :

Endométriose

Fibromes ou polypes dans l’utérus

Bandes de tissu cicatriciel (adhérences) situées entre des structures normalement non connectées dans l’utérus ou le bassin (syndrome d’Asherman)

Malformations congénitales de l’utérus et des trompes de Fallope

Les adhérences dans l’utérus sont habituellement causées par des infections ou des blessures pendant une intervention chirurgicale, habituellement une dilatation et un curetage (D et C). La cicatrisation peut également affecter le col de l’utérus, en particulier après une infection, une lésion ou une intervention chirurgicale sur le col de l’utérus.