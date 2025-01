Prendre soin de soi pendant la grossesse

Pour fournir une nutrition au fœtus, le nombre moyen de calories supplémentaires que les femmes enceintes doivent consommer (pour les femmes qui commencent une grossesse avec un indice de masse corporelle [IMC] dans la plage normale) varie selon le trimestre :

Premier trimestre (pas de calories supplémentaires)

Deuxième trimestre (environ 340 kcal supplémentaires par jour)

Troisième trimestre (environ 450 kcal supplémentaires par jour)

Le régime doit être équilibré et doit inclure des fruits frais, des céréales et des légumes (voir Manger sainement pendant la grossesse : Conseils rapides). Les aliments riches en fibres sont à privilégier. Le poisson contient des nutriments essentiels pour la croissance et le développement du fœtus. Cependant, les femmes enceintes doivent veiller à choisir des poissons pauvres en mercure. Voir Mercure dans les produits de la mer pour de plus amples informations.

Les médecins recommandent aux femmes enceintes de prendre quotidiennement des vitamines prénatales contenant du fer et des folates, même si leur régime est adéquat.

Pendant la grossesse, la quantité de fer nécessaire double. La plupart des vitamines prénatales contiennent l’apport journalier recommandé de fer ferreux pendant la grossesse. Si une femme est anémiée ou développe une anémie pendant la grossesse, elle doit prendre une quantité de fer plus importante. L’apport de fer peut provoquer de légers troubles gastriques et une constipation.

Pour la prévention, toutes les femmes enceintes et les femmes qui prévoient ou pourraient débuter une grossesse doivent prendre un supplément contenant 400 à 800 microgrammes de folate (acide folique) par jour. Ces doses sont souvent disponibles sous forme de produits en vente libre, tels que les multivitamines. Le déficit en folates augmente le risque d’anomalie congénitale du cerveau ou de la moelle épinière (malformation du tube neural), telle que le spina-bifida. Les femmes qui ont eu un enfant atteint d’une malformation du tube neural doivent prendre 4 000 microgrammes de folates, en commençant 3 mois avant la conception et en continuant jusqu’à la 12e semaine de grossesse, soit une quantité beaucoup plus importante que celle généralement recommandée.

Les femmes enceintes doivent manipuler les aliments en toute sécurité, éviter les viandes ou poissons mal cuits et éviter certains produits de la mer ayant un taux de mercure élevé. Elles doivent également éviter les aliments présentant un risque élevé de contamination par Listeria, notamment :