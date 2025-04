Infections pendant la grossesse

Baylor College of Medicine

La plupart des infections fréquentes qui surviennent durant la grossesse, telles que les infections des voies urinaires et des voies respiratoires, ne provoquent pas de problèmes graves. Cependant, certaines infections peuvent être transmises au fœtus avant ou pendant l’accouchement et être nocives pour celui-ci (provoquer une surdité par exemple), ou entraîner une fausse couche, une mort in utero, ou une naissance prématurée.

Les infections sexuellement transmissibles qui sont susceptibles de causer des problèmes sont les suivantes :

L’infection à chlamydia peut induire la rupture prématurée des membranes ou un accouchement prématuré. Elle peut aussi provoquer une infection oculaire (conjonctivite) chez le nouveau-né.

La gonorrhée peut également provoquer une conjonctivite chez le nouveau-né.

La syphilis peut être transmise de la mère à l’enfant par l’intermédiaire du placenta. La syphilis chez le fœtus peut provoquer diverses malformations congénitales, une mort in utero, et entraîner des problèmes chez le nouveau-né. Un test de dépistage de la syphilis est systématiquement réalisé en début de grossesse. Généralement, traiter la syphilis pendant la grossesse permet de guérir à la fois la mère et le fœtus.

L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est transmise au fœtus dans environ un quart des grossesses si les femmes infectées ne sont pas traitées. Les femmes infectées par le VIH doivent prendre des médicaments antirétroviraux, ce qui est particulièrement important pendant la grossesse. Dans le cas de certaines femmes infectées par le VIH, la césarienne programmée peut diminuer ultérieurement le risque de transmission de l’infection à l’enfant.

L’herpès génital peut être transmis au nouveau-né au cours de l’accouchement par voie naturelle. Un nouveau-né infecté par l’herpès peut développer une forme d’encéphalite potentiellement mortelle, dite encéphalite herpétique. Une infection du bébé par l’herpès peut également léser d’autres organes internes, provoquer des convulsions, des ulcérations cutanées et buccales, des lésions cérébrales permanentes, voire le décès de l’enfant. Si la femme a des antécédents d’herpès génital, elle doit prendre des médicaments en fin de grossesse pour prévenir l’herpès actif au moment de l’accouchement. En fin de grossesse, si la femme présente des symptômes d’herpès ou si elle développe des ulcérations de la région génitale en fin de grossesse, la région vulvovaginale doit être dépistée pour l’herpès. Si une infection active est confirmée, il est généralement conseillé aux femmes d’accoucher par césarienne.

Chez la femme enceinte, une infection par le virus Zika peut provoquer une microcéphalie (petite tête) chez le bébé. La tête est petite car elle ne se développe pas normalement. Une infection par le virus Zika peut également entraîner des anomalies oculaires chez le bébé. Le virus Zika est transmis par les moustiques, mais il peut également se propager par le biais de rapports sexuels, de transfusions sanguines et d’une femme enceinte à son enfant avant ou pendant l’accouchement.

Les autres infections qui sont susceptibles de causer des problèmes sont les suivantes :

Les hépatites peuvent se transmettre sexuellement, mais elles se transmettent souvent par d’autres biais. Elles ne sont donc généralement pas considérées comme des infections sexuellement transmissibles. Chez la femme enceinte, une hépatite peut augmenter le risque de naissance prématurée. Elle peut aussi être transmise de la mère au bébé au moment de l’accouchement, ce qui peut provoquer des problèmes.