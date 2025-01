Anémie durant la grossesse

Outre le fait de causer les symptômes de l’anémie, la drépanocytose majore le risque de survenue des affections suivantes pendant la grossesse :

Pendant la grossesse, comme à un tout autre moment, un épisode sévère et douloureux, appelé crise drépanocytaire, peut se produire. Plus la drépanocytose est grave avant la grossesse, plus le risque de problèmes de santé chez la femme enceinte et chez le fœtus est élevé, et plus le risque de décès du fœtus durant la grossesse est important. La drépanocytose s’aggrave presque toujours à mesure que la grossesse avance.

Les transfusions sanguines périodiques peuvent prévenir les crises drépanocytaires, mais elles peuvent également induire un rejet du sang transfusé. Cette affection, appelée allo-immunisation, peut être mortelle. De plus, les transfusions chez les femmes enceintes ne diminuent pas les risques pour le fœtus. Par conséquent, les transfusions ne sont réalisées que dans les cas suivants :

L’anémie provoque des symptômes, une insuffisance cardiaque ou une infection bactérienne grave.

Des problèmes graves, comme un saignement ou une infection du sang (septicémie), se développent pendant le travail et l’accouchement.

Si une crise drépanocytaire survient, les femmes sont traitées comme elles le seraient si elles n’étaient pas enceintes. Elles sont hospitalisées et on leur administre des liquides par voie intraveineuse, de l’oxygène et des antalgiques. Si l’anémie est sévère, elles sont transfusées.