Présentation de la fonction sexuelle et des troubles de la fonction sexuelle chez la femme

Une œstrogénothérapie peut être utilisée pour traiter les troubles de la fonction sexuelle chez les femmes atteintes d’un syndrome génito-urinaire de la ménopause. Lorsqu’une femme ne présente que des symptômes vaginaux et urinaires, les médecins prescrivent généralement des formulations d’œstrogènes à insérer dans le vagin sous forme de crème (à l’aide d’un applicateur en plastique), de comprimé ou d’anneau. Une crème à base d’œstrogènes peut également être appliquée à l’extérieur de la vulve. Ces produits peuvent traiter efficacement les symptômes au niveau du vagin (comme la sécheresse et l’amincissement des parois du vagin, le besoin urgent d’uriner et les infections fréquentes des voies urinaires), mais elles n’ont aucun effet sur les sautes d’humeur, les bouffées de chaleur ou les troubles du sommeil.

La prastérone (forme synthétique de la déhydroépiandrostérone [DHEA]) insérée sous forme de suppositoire dans le vagin peut également soulager la sécheresse vaginale et rendre les rapports sexuels moins douloureux pour les femmes ménopausées.

L’ospémifène (un modulateur sélectif des récepteurs des œstrogènes) peut être utilisé pour traiter le syndrome génito-urinaire de la ménopause chez les femmes qui ne peuvent pas appliquer de traitement hormonal vaginal.

Dans la mesure où les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS, un type d’antidépresseurs) contribuent à plusieurs types de troubles de la fonction sexuelle, il peut être utile de passer à un autre antidépresseur ayant moins d’impact sur les réponses sexuelles (par exemple, bupropion, moclobémide, mirtazapine et duloxétine). De plus, la prise de bupropion en association avec des ISRS s’avère plus bénéfique au niveau des réponses sexuelles que la prise d’ISRS seuls. Certaines données probantes suggèrent que si la femme a arrêté d’avoir des orgasmes en prenant des ISRS, le sildénafil (généralement utilisé pour traiter la dysfonction érectile) peut lui permettre d’avoir à nouveau des orgasmes. Cependant, le sildénafil n’est généralement pas recommandé, car son efficacité chez la femme n’est pas prouvée.

Pour les femmes ménopausées qui prennent une dose complète d’œstrogènes et un progestogène, l’ajout de testostérone (administrée sous forme de pilule ou de crème appliquée sur la peau) peut aider à traiter le trouble de l’intérêt/de l’excitation sexuels. Cependant, l’utilisation de la testostérone à cette fin est considérée comme expérimentale, et les femmes doivent discuter des risques et des bénéfices avec leur médecin. Chez les femmes qui prennent de la testostérone, les médecins doivent régulièrement vérifier la présence d’effets secondaires, notamment l’acné, une pilosité excessive (hirsutisme) et le développement de caractéristiques masculines (virilisation).