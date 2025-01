Dans l’endométriose, des fragments de tissu endométrial, tissu que l’on ne rencontre ordinairement qu’au niveau de l’une des couches de la paroi utérine (endomètre), se développent à l’extérieur de l’utérus.

On ne sait pas pourquoi le tissu endométrial ectopique se trouve en dehors de l’utérus.

L’endométriose peut compromettre la fertilité et provoquer des douleurs (plus particulièrement avant et pendant les règles et lors des rapports sexuels), mais elle peut être asymptomatique.

En général, le médecin vérifie le tissu endométrial à l’aide d’une fine sonde optique souple qui est insérée par une petite incision réalisée au niveau de l’ombilic (laparoscopie).

Des médicaments sont prescrits pour soulager la douleur et ralentir la croissance du tissu ectopique.

Une chirurgie peut être réalisée pour retirer le tissu endométrial ectopique et parfois pour retirer l’utérus et les ovaires.

Endométriose : tissu mal placé

Il s’agit d’une affection chronique qui peut être douloureuse. On ne sait pas exactement combien de femmes sont atteintes d’endométriose, car celle-ci ne peut généralement être diagnostiquée qu’en examinant directement le tissu situé à l’intérieur de l’utérus (tissu endométrial), ce qui nécessite une intervention chirurgicale, habituellement une laparoscopie. Environ 18 % des femmes reçoivent un diagnostic d’endométriose. Le pourcentage de femmes atteintes d’endométriose est plus élevé chez les femmes stériles (environ 30 %) et celles souffrant de douleurs pelviennes chroniques (environ 40 %). L’âge moyen au moment du diagnostic est de 28 ans, mais l’endométriose peut se développer chez les adolescentes et, dans de rares cas, chez les jeunes filles.

Endométriose Vidéo

Les localisations les plus fréquentes de ce tissu endométrial ectopique (appelés implants) sont les suivantes :

Ovaires

Ligaments de soutien de l’utérus

Tissu qui tapisse l’intérieur de l’abdomen et du bassin (péritoine)

Les localisations moins fréquentes comprennent les trompes de Fallope, la surface externe de l’intestin grêle et du gros intestin, les uretères (canaux qui relient les reins à la vessie), la vessie, l’espace entre le vagin et le rectum, et le vagin. Dans de rares cas, le tissu endométrial prolifère au niveau de la membrane qui recouvre les poumons (plèvre), la membrane qui tapisse le cœur (péricarde), la vulve, le col de l’utérus ou les cicatrices abdominales.

Le tissu endométrial ectopique répond aux hormones comme le fait le tissu endométrial normal pendant le cycle menstruel. Par conséquent, les implants endométriaux peuvent saigner et provoquer des douleurs, plus particulièrement avant et pendant les règles. La gravité des symptômes et les effets de cette maladie sur la stérilité et le fonctionnement des organes diffèrent grandement d’une femme à l’autre.

Le tissu endométrial ectopique se développe progressivement, au fur et à mesure que la maladie évolue, et il peut se propager en direction de nouvelles localisations. Toutefois, la quantité de tissu présente et la rapidité selon laquelle l’endométriose progresse varient grandement. Le tissu peut soit demeurer à la surface des structures, soit pénétrer en profondeur (devenir invasif) et former des nodules.

Causes de l’endométriose La cause est inconnue, mais plusieurs théories existent : De petits fragments de la muqueuse utérine (endomètre), qui se détachent pendant les règles, pourraient remonter par les trompes de Fallope vers les ovaires jusque dans la cavité utérine, au lieu d’être éliminés par voie vaginale et rejetés à l’extérieur du corps avec les règles.

Les cellules de l’endomètre (cellules endométriales) pourraient être transportées vers un autre endroit par le sang ou les vaisseaux lymphatiques.

Des cellules situées en dehors de l’utérus pourraient se transformer en cellules endométriales. L’endométriose a parfois un caractère héréditaire, et elle est plus courante chez les parents au premier degré (mères, sœurs et filles) des femmes atteintes d’endométriose. Elle est plus probable chez les femmes qui présentent les caractéristiques suivantes : Ont eu leur premier bébé après l’âge de 30 ans

N’ont jamais eu de bébé

Ont commencé à avoir leurs règles plus tôt que l’âge habituel ou ont arrêté d’avoir leurs règles plus tard que l’âge habituel

Ont des cycles menstruels courts (moins de 27 jours) et des règles abondantes qui durent plus de 8 jours

Présentent certaines anomalies structurelles de l’utérus

Ont une mère qui, lorsqu’elle était enceinte, a pris du diéthylstilbestrol (DES), prescrit pour empêcher les fausses couches (le médicament a été interdit en 1971 aux États-Unis) L’endométriose semble survenir moins souvent chez les femmes présentant les caractéristiques suivantes : Plusieurs grossesses

Début des règles plus tard que l’âge normal

Allaitement prolongé

Utilisation prolongée de contraceptifs oraux faiblement dosés

Font de l’exercice régulièrement (en particulier si elles ont commencé avant l’âge de 15 ans, si elles font de l’exercice plus de 4 heures par semaine, ou les deux)

Symptômes de l’endométriose Les trois symptômes classiques de l’endométriose sont les douleurs pendant le cycle menstruel, les douleurs pendant les rapports sexuels (douleurs généralement profondes dans le ventre, et non dans le tissu superficiel du vagin) et la stérilité. Les femmes peuvent également ressentir une douleur dans la partie inférieure de l’abdomen et dans la région pelvienne (douleur pelvienne) non liée au cycle menstruel. La gravité des symptômes ne dépend pas de la quantité de tissu endométrial ectopique présente. Certaines femmes ayant une quantité importante de tissus ne présentent aucun symptôme. D’autres, dont la quantité de tissu est bien moindre, présentent une douleur invalidante. Chez de nombreuses femmes, l’endométriose ne provoque des douleurs qu’après plusieurs années d’évolution. Pour ces femmes, les rapports sexuels ont tendance à être douloureux, particulièrement avant ou pendant les règles. La douleur varie en général au cours du cycle menstruel, s’intensifiant avant et pendant les règles. Des irrégularités menstruelles, telles que des règles abondantes (ménorragies) et de petites pertes sanguines prémenstruelles (spottings), peuvent être observées. Le tissu endométrial ectopique est sous le contrôle des mêmes hormones, les œstrogènes et la progestérone (produits par les ovaires), que le tissu endométrial normal qui lui se trouve au niveau de la paroi utérine. Par conséquent, le tissu endométrial ectopique peut également saigner au cours de la période des règles et provoquer une inflammation. Le tissu ectopique provoque souvent des crampes et des douleurs. Les symptômes varient également en fonction de l’emplacement du tissu endométrial. Les symptômes possibles par localisation incluent : Ovaires : formation d’une masse remplie de sang (endométriome) qui, si elle éclate, fuit ou se tord, peut provoquer une douleur et parfois des nausées et des vomissements

Gros intestin : distension abdominale, douleurs au cours des défécations, diarrhée ou constipation, ou saignement rectal pendant les menstruations

Vessie : douleur au niveau de l’os pubien, douleur au cours de la miction, présence de sang dans l’urine, ainsi que besoin fréquent et urgent d’uriner Le tissu endométrial ectopique et ses saignements peuvent provoquer une irritation des tissus adjacents. Par conséquent, du tissu cicatriciel peut se former, parfois sous forme de bandes de tissu (adhérences) entre les structures de l’abdomen. Le tissu endométrial ectopique et les adhérences peuvent gêner le fonctionnement des organes. Dans de rares cas, les adhérences oblitèrent l’intestin. Une endométriose sévère peut provoquer une stérilité lorsque le tissu endométrial ectopique ou le tissu cicatriciel qu’il provoque empêche le passage des ovules de l’ovaire vers l’utérus. Une endométriose légère peut également être à l’origine d’une stérilité, mais on ne sait pas exactement comment cela se produit. Pendant la grossesse, l’endométriose peut devenir inactive (entrer en rémission) temporairement ou parfois de façon permanente. L’endométriose tend à devenir inactive après la ménopause en raison de la diminution des taux d’œstrogènes et de progestérone.

Diagnostic de l’endométriose Laparoscopie, parfois avec biopsie, à la recherche de tissu endométrial

Parfois, échographie ou imagerie par résonance magnétique (IRM) du bassin Le médecin peut soupçonner une endométriose chez une femme qui présente des symptômes typiques ou une stérilité inexpliquée. Parfois, lors d’un examen pelvien, la femme peut ressentir une douleur ou une sensibilité, ou encore le médecin peut palper une grosseur ou une masse derrière l’utérus ou à proximité des ovaires. Les examens d’imagerie ne sont pas toujours fiables pour détecter l’endométriose. Cependant, une échographie ou une IRM pelvienne peut montrer un kyste ovarien qui pourrait être causé par une endométriose (endométriome) et peut aider les médecins à évaluer l’endométriose de manière non invasive (c’est-à-dire qu’aucune incision n’est nécessaire). L’IRM permet parfois de détecter des signaux spécifiques qui sont caractéristiques du tissu endométrial, mais ne peut pas détecter les petites plaques de tissu endométrial. Pour diagnostiquer l’endométriose, le médecin examine la cavité abdominale à l’aide d’une fine sonde optique (laparoscope) pour visualiser le tissu endométrial qui peut être présent. Le laparoscope est inséré dans la cavité abdominale (espace qui entoure les organes abdominaux) au travers d’une petite incision très souvent réalisée juste au-dessus ou en dessous de l’ombilic. La cavité abdominale est ensuite gonflée à l’aide de gaz carbonique, ce qui la distend et facilite la visualisation des organes. La cavité abdominale est ainsi examinée dans son intégralité. La laparoscopie est pratiquée à l’hôpital et requiert généralement une anesthésie générale. L’hospitalisation n’est généralement pas nécessaire. La laparoscopie peut provoquer une gêne abdominale légère à modérée, mais on peut habituellement reprendre ses activités quotidiennes en quelques jours. Une biopsie n’est pas nécessaire pour poser le diagnostic si le médecin observe un tissu anormal au cours de la laparoscopie, mais les résultats de la biopsie permettent de confirmer le diagnostic. Pour la biopsie, un échantillon tissulaire est prélevé, à l’aide d’instruments introduits dans le laparoscope. L’échantillon est ensuite examiné au microscope. Une hospitalisation de nuit n’est généralement nécessaire que si la quantité de tissu anormal retiré est très importante. Laparoscopie Image En fonction de la localisation du tissu ectopique, une biopsie peut être effectuée lors d’un examen pelvien ou lorsqu’une fine sonde optique souple est introduite par l’anus pour examiner la partie basse du gros intestin, le rectum et l’anus (sigmoïdoscopie) ou la vessie (cystoscopie). Parfois, une incision abdominale plus importante (laparotomie) est nécessaire. Les médecins classent l’endométriose en : minime (stade I), légère (stade II), modérée (stade III) ou grave (stade IV) en fonction des éléments suivants : La quantité de tissu mal placé

Sa localisation

Sa profondeur (s’il est localisé à la surface ou en profondeur dans un organe)

La présence et le nombre d’endométriomes et d’adhérences Lorsqu’une femme est stérile, des examens peuvent être effectués pour déterminer si la cause de sa stérilité est l’endométriose ou une autre affection, comme un problème au niveau des trompes de Fallope.