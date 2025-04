Endométriomes vulvaires

Les endométriomes peuvent être douloureux, en particulier lors des rapports sexuels. Les endométriomes répondent aux hormones exactement comme le fait le tissu endométrial. Ils peuvent donc augmenter de volume et devenir douloureux, en particulier avant et pendant les règles. Les endométriomes sont sensibles au toucher et peuvent avoir un aspect bleu. Ils peuvent se rompre, ce qui provoque une douleur aiguë.