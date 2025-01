Examens et procédures gynécologiques

Les femmes à risque d’infections sexuellement transmissibles (IST) doivent être dépistées pour ces maladies, même en l’absence de symptômes.

En fonction du risque, les femmes doivent être testées régulièrement pour dépister les IST. Des tests doivent être réalisés chaque année pour dépister la gonorrhée et la chlamydiose chez les femmes qui :

Sont sexuellement actives et âgées de 25 ans ou moins

Sont sexuellement actives et âgées de plus de 25 ans s’il existe un risque accru (comme un nouveau partenaire sexuel ou plusieurs partenaires sexuels, une femme ou son partenaire ayant plusieurs partenaires sexuels ou ayant déjà eu une IST)

Grossesse

Il est également recommandé aux femmes de réaliser un test de dépistage du VIH et de l’hépatite C au moins une fois au cours de leur vie (ou plus souvent si la femme présente un risque accru).

Les femmes enceintes doivent faire l’objet d’un dépistage du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis.

Les femmes à haut risque, qui présentent des symptômes ou qui demandent un dépistage doivent également être testées à tout moment pour dépister les IST. Le dépistage des IST est réalisé avec différents types de tests, selon l’infection.

Les IST qui sont testées avec des échantillons vaginaux, cervicaux ou urinaires sont les suivantes

Pour la plupart de ces IST, le clinicien utilise un écouvillon pour prélever un petit échantillon au niveau du col de l’utérus. Cet échantillon est envoyé à un laboratoire pour analyse. Les tests pour la gonorrhée et l’infection à Chlamydia peuvent également être effectués à l’aide d’un échantillon d’urine ou d’un échantillon prélevé dans le vagin (qui peut être prélevé par un clinicien ou par la femme elle-même).

IST dépistées avec des analyses de sang :

Le dépistage des IST est une partie importante des soins préventifs, car les IST non traitées peuvent entraîner des complications graves (comme la stérilité, des maladies graves du foie, du système nerveux ou du système immunitaire, ou un cancer).

Bien que le HPV soit une IST, le test de dépistage du HPV est généralement réalisé dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, seul ou associé à un frottis, et non comme un test de dépistage des IST. Le HPV peut provoquer des verrues génitales et augmente le risque de cancer du col de l’utérus. Les verrues génitales sont diagnostiquées par le clinicien lors de l’examen pelvien, en fonction de leur aspect. Parfois, si le diagnostic est incertain, une biopsie est nécessaire.