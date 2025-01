Les soins de santé préventifs pour les femmes comprennent une visite médicale tous les ans ou tous les deux ans, avec un examen gynécologique et des tests de dépistage. Bien que ces consultations soient généralement appelées bilans de santé de la femme, les soins gynécologiques préventifs peuvent également s’avérer utiles pour les personnes de tous genres.

Pour ce qui est du suivi gynécologique, la patiente doit choisir un spécialiste avec lequel elle se sent à l’aise pour discuter de sujets délicats, comme les problèmes sexuels, la contraception, la grossesse et la ménopause. Le clinicien peut être un gynécologue, un médecin généraliste, une sage-femme, un infirmier praticien ou un auxiliaire médical. Si nécessaire, l’évaluation gynécologique d’une enfant ou d’une adolescente peut généralement être réalisée par le pédiatre de l’enfant.

Les recommandations varient en ce qui concerne la fréquence des visites de soins primaires ou gynécologiques. L’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recommande des visites gynécologiques chaque année pour les femmes qui sont sexuellement actives ou âgées de 18 ans ou plus. L’ACOG recommande que ces visites comprennent le dépistage, l’évaluation, l’accompagnement et les vaccinations en fonction de l’âge et des facteurs de risque.

Lors d’une consultation gynécologique, le clinicien pose des questions (antécédents) et réalise un examen clinique, comprenant généralement un examen pelvien. Des vaccinations, y compris la vaccination contre le papillomavirus humain, peuvent être proposées.

Les soins généraux au cours d’une consultation gynécologique peuvent comprendre des conseils sur la santé générale, l’alimentation et l’activité physique, ainsi que des dépistages de routine pour les affections suivantes :

En outre, lors d’une consultation gynécologique, les femmes peuvent être dépistées ou conseillées sur les sujets suivants :

L’examen pelvien doit être une décision partagée entre la femme et son clinicien. Des examens pelviens peuvent être recommandés si une femme présente des symptômes de trouble gynécologique, dans le cadre d’un dépistage préventif de routine, ou si une femme exprime une préférence pour l’examen après avoir discuté des risques et des bénéfices avec le clinicien. La femme n’a pas à faire l’objet d’un examen pelvien avant d’utiliser une contraception, à l’exception d’un dispositif intra-utérin.

Comme pour l’examen pelvien, la décision de procéder ou non à un examen des seins doit être partagée par la femme et le clinicien. Des examens des seins peuvent être recommandés si une femme présente des symptômes de trouble gynécologique, dans le cadre d’un dépistage préventif de routine, ou si une femme exprime une préférence pour l’examen. Lors de cet examen pratiqué en position assise, le clinicien inspecte les seins à la recherche d’irrégularités, de dépressions, de rétraction cutanée, de grosseurs et d’écoulement. Ensuite, la patiente s’assied ou s’étend, les bras derrière la tête, pendant que le clinicien palpe chacun de ses seins, la main à plat, et examine chaque creux axillaire à la recherche de ganglions augmentés de volume, de nodules et d’anomalies.

Outre un examen des seins ou un examen pelvien, une consultation gynécologique peut inclure un examen clinique général. Le clinicien peut palper le cou et la thyroïde afin d’écarter un éventuel nodule ou une anomalie. Une thyroïde hyperactive et hypertrophiée (hyperthyroïdie) peut être à l’origine d’anomalies menstruelles. Le clinicien vérifie la présence d’autres problèmes hormonaux en examinant la peau à la recherche de signes d’acné, de caractéristiques anormales des cheveux ou du cuir chevelu (hirsutisme), de taches et d’excroissances.

Le clinicien peut réaliser un examen abdominal et utiliser un stéthoscope pour ausculter la motilité intestinale et rechercher des bruits anormaux émis au passage du sang dans des vaisseaux obstrués. Le clinicien peut tapoter certaines zones de l’abdomen avec les doigts. Ensuite, il palpe délicatement l’abdomen afin de s’assurer qu’il n’y a pas de masse anormale (comme une hernie ombilicale ou une tumeur) ou que la taille de certains organes, principalement le foie et la rate, est normale. Bien que la patiente puisse ressentir une certaine gêne lors d’une palpation plus appuyée, l’examen ne devrait pas être douloureux.

Le clinicien peut également vérifier si des ganglions lymphatiques sont hypertrophiés ou s’il y a une hernie.

La visite gynécologique est le moment approprié pour poser au clinicien des questions en matière de santé et d’anatomie sexuelle et reproductive, notamment à propos des pratiques sexuelles sûres, telles que l’utilisation du préservatif afin de minimiser les risques d’infections sexuellement transmissibles.