Facteurs de risque des complications de la grossesse

Environ 13 % des grossesses surviennent chez des adolescentes (voir aussi Grossesse chez l’adolescente). Les adolescentes sont exposées à un risque accru de développer les affections suivantes, ce qui se traduit souvent par un nouveau-né de poids insuffisant (petit pour l’âge gestationnel) :

Prééclampsie (type d’hypertension artérielle qui se développe au cours de la grossesse)

Travail prématuré

Anémie

La raison de ces risques vient en partie du fait que les adolescentes sont moins susceptibles d’obtenir des soins médicaux pendant la grossesse. De plus, elles sont plus susceptibles de fumer des cigarettes ou de consommer d’autres substances, et elles présentent des taux plus élevés d’infections sexuellement transmissibles. (L’utilisation de préservatifs peut aider à prévenir les infections sexuellement transmissibles.)

L’âge avancé est également un facteur de complications de la grossesse. Les femmes de plus de 35 ans présentent un risque accru de :

Les enfants de femmes âgées de 35 ans et plus sont plus susceptibles de présenter des malformations congénitales, telles que des malformations cardiaques, un rétrécissement de l’œsophage (atrésie œsophagienne), une malformation de l’urètre appelée hypospadias ou une malformation du crâne appelée craniosynostose.

Avec l’âge, des conseils et des tests génétiques permettant de détecter certaines anomalies chromosomiques et génétiques deviennent plus importants. Chez les femmes enceintes plus âgées, une échographie peut être réalisée pour déterminer si le fœtus présente des malformations congénitales.