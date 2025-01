Le système lymphatique fait partie du système immunitaire, qui a pour mission de protéger l’organisme contre les maladies. Les ganglions lymphatiques sont raccordés dans tout l’organisme par un réseau de vaisseaux lymphatiques. La lymphe est un liquide présent dans le système lymphatique qui renferme les lymphocytes, les globules blancs luttant contre les infections. Dans les ganglions lymphatiques, les bactéries et autres substances dangereuses sont filtrées pour être éliminées de la lymphe avant que les liquides ne soient renvoyés dans la circulation sanguine. Il existe deux types de lymphocytes : cellules B et cellules T. Les cellules B aident le système immunitaire en produisant des anticorps pour éliminer les infections. Les cellules T jouent un rôle majeur dans la régulation du système immunitaire et dans la lutte contre les infections.

Le lymphome non hodgkinien est un cancer qui se développe dans les lymphocytes. Les principaux types de lymphome non hodgkinien sont classés selon le lymphocyte affecté : le lymphome B, qui est le plus courant, et le lymphome T. Le cancer des lymphocytes interfère avec le processus immunitaire normal, rendant l’organisme incapable de lutter contre les infections, et permettant aux bactéries, virus et autres agents pathogènes d’envahir l’organisme. De simples agents infectieux rencontrés chaque jour qui ne seraient normalement même pas remarqués deviennent débilitants et peuvent dans certains cas être mortels. Comme les lymphocytes circulent dans le système lymphatique, le cancer peut se propager à d’autres parties de l’organisme, ce qui entraîne l’insuffisance d’autres organes.

Les symptômes du lymphome non hodgkinien incluent : gonflement des ganglions lymphatiques, fièvre, sueurs nocturnes, frissons, fatigue, perte de poids inexpliquée et gonflement du visage. Le lymphome non hodgkinien peut être indolent, évoluer lentement avec peu de symptômes, ou il peut être agressif, évoluer et se propager rapidement avec des symptômes sévères.